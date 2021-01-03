أميركي من أصل أفريقي يحول أشجار الإعدام إلى قيثارات موسيقية

أسندت جائزة أفضل عرض صوتي لعام 2020 إلى أميركي من أصل أفريقي يقطن في ولاية كارولينا الشمالية، وهو صانع الآلات الموسيقية، فريمان فاينز.

وفي تقرير نشرته صحيفة "نوفال أوبسرفاتور" (L’Obs) الفرنسية، كتبت ميلودي لوكارد أنه من بين 400 شخص أو أكثر يسكنون قرية فاونتن في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، هناك شخص فقط يجلب الانتباه.

يقول فاينز الذي كان جالسا على كرسيه الهزاز والتجاعيد تملأ وجهه "كانت كلها مزرعة، لكن لا توجد مقبرة حولها فأين دفنوا جثث العبيد؟".

مات بعضهم والحبال تلفّ أعناقهم، وحتى لا يطويهم النسيان، و"لكي تتمكن هذه الأصوات المتألمة من قصّ حكاياتها بالموسيقى"، كان فاينز قد اضطلع بعمل تاريخي وثقافي، هو صنع القيثارات من خشب الأشجار التي كانت تستخدم لشنق العبيد، وعلى وجه الخصوص الأميركيون الأفارقة حتى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الـ20.

التقى المصور سيمون أركاش مع فريمان فاينز لأول مرة عام 2016، أثناء عمله مع مؤسسة "ميوزيك مايكر ريليف" (Music Maker Relief Foundation)، وهي منظمة تهدف إلى إحياء الفلكلور الموسيقي الأفريقي الأميركي عن طريق دعم الفنانين الذين يمثلونها مباشرة، بعد ذلك جمعت كل من أركاش وفاينز علاقة صداقة، وأصبحا يلتقيان كلما سمحت الفرصة بذلك. ومن جهته، يرى أركاش أنه "في بيئة ظلت رهينة الواقع التاريخي، كان عالم فريمان في حركة دائبة".

تشكل قصة فريمان فاينز موضوع كتاب "قيثارات أشجار الإعدام" الصادر عام 2020، الذي يوثق عمله مع المصور الأميركي تيم دافي، وهو مؤسس مؤسسة "ميوزيك مايكر ريليف".