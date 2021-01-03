شاهد.. طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بإسطنبول بعد اصطدامها بسرب من الطيور

هبطت طائرة شحن تركية من طراز "بي777-إف" (B777-F) اليوم الأحد اضطراريا في مطار أتاتورك بإسطنبول، وذلك بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية التركية -في بيان- أن طائرة الشحن المجدولة برقم "تي كي 6220" (TK6220) أقلعت من مطار أتاتورك، الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي (05.40 ت.غ).

وأضافت أنه بعد وقت قصير من الإقلاع اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور؛ مما أدى إلى حدوث أضرار في جسم الطائرة.

وهبطت الطائرة في مطار أتاتورك بعد قيام الطيار بتفريغ كمية من وقودها لنحو نصف ساعة فوق بحر مرمرة؛ لتصل إلى الوزن المناسب للهبوط الاضطراري.

جدير بالذكر أن مطار أتاتورك الدولي مخصص حاليا فقط لطائرات الشحن والرحلات الخاصة، بعد أن تم نقل الرحلات التجارية إلى مطار إسطنبول الجديد.