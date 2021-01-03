البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد.. طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بإسطنبول بعد اصطدامها بسرب من الطيور

3/1/2021

هبطت طائرة شحن تركية من طراز "بي777-إف" (B777-F) اليوم الأحد اضطراريا في مطار أتاتورك بإسطنبول، وذلك بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية التركية -في بيان- أن طائرة الشحن المجدولة برقم "تي كي 6220" (TK6220) أقلعت من مطار أتاتورك، الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي (05.40 ت.غ).

وأضافت أنه بعد وقت قصير من الإقلاع اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور؛ مما أدى إلى حدوث أضرار في جسم الطائرة.

وهبطت الطائرة في مطار أتاتورك بعد قيام الطيار بتفريغ كمية من وقودها لنحو نصف ساعة فوق بحر مرمرة؛ لتصل إلى الوزن المناسب للهبوط الاضطراري.

جدير بالذكر أن مطار أتاتورك الدولي مخصص حاليا فقط لطائرات الشحن والرحلات الخاصة، بعد أن تم نقل الرحلات التجارية إلى مطار إسطنبول الجديد.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

أميركي من أصل أفريقي يحول أشجار الإعدام إلى قيثارات موسيقية

فريمان فاينز صانع الآلات الموسيقية أميركي من أصل أفريقي (Tim Duffy)

بالفيديو.. إليك 8 إشارات عربية باليد يجب أن تتحول إلى رموز تعبيرية

إيماءة "أقسم بالله" أو "والله". يؤديها المخرج اللبناني الكندي مارك هاشم (مواقع التواصل)

في تركيا.. مغارة ملح عمرها 5 آلاف عام تنتظر زوارها

عدد زوار المغارة عام 2019 بلغ نحو 150 ألفا، وارتفع عام 2020 ليصل إلى 180 ألفا رغم جائحة كورونا (الأناضول)

أكبر معمرة في العالم.. يابانية عمرها 118 عاما تحتفل بعيد ميلادها

اليابانية كاني تاناكا أكبر معمرة في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

مكالمة مسربة مدتها ساعة.. ترامب يضغط على سكرتير ولاية جورجيا لإيجاد أصوات لقلب نتيجة الانتخابات

ترامب يصر على أن الانتخابات شابها تزوير وأنها "سرقت" منه (الأوروبية)

هذا هو الرابط العجيب بين النوم و"كوفيد-19″!

بوبيرو مؤرخ العلمانية الفرنسية لماكرون: لا تتحدثون عن قيم الجمهورية إلا عند تناول الإسلام

المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي جان بوبيرو أستاذ بكلية الدراسات المتقدمة للعلوم الاجتماعية ويرأس قسم علم اجتماع الدين والعلمانية في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (الفرنسية)

إحياء ذكرى مقتل سليماني والمهندس.. مظاهرة حاشدة في بغداد وخطاب لنصر الله وتأهب عسكري إسرائيلي