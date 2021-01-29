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أسترالي ينجح في تحرير نفسه من فكي تمساح

تكثر تماسيح المياه المالحة بالمنطقة التي وقع فيها الحادث لكنها قلّما تهاجم أحداً (الفرنسية-صورة رمزية)
تكثر تماسيح المياه المالحة بالمنطقة التي وقع فيها الحادث لكنها قلّما تهاجم أحداً (الفرنسية-صورة رمزية)
29/1/2021

نجا مواطن أسترالي الخميس من هجوم تمساح في شمال البلاد بعدما تمكن من تحرير نفسه من فكّي هذا الحيوان، حسب ما أفادت سلطات الإنقاذ.

وأوضحت السلطات أن المواطن البالغ 44 عاما كان يسبح في متنزه بالقرب من مدينة كيرنز السياحية بمقاطعة كوينزلاند عندما عضّه التمساح.

وقال بول سويني الذي يعمل في خدمة الإنقاذ في كوينزلاند "لقد شعر فجأة بشيء يقبض على قمة رأسه، كان يعلم أنه تمساح".

وأضاف "وضع يديه في فك (التمساح) لتحرير رأسه، وعندما فعل ذلك انغلق فكه على سبابته اليسرى".

وأوضح سويني أن المواطن اضطر بعد ذلك إلى السباحة لمسافة طويلة للوصول إلى الشاطئ خوفاً من أن يمسك به التمساح.

وعندما وصلت عناصر الإنقاذ، كان المواطن جالساً "بهدوء مدهش" وهو يعاني إصابات في الرأس والوجه والكتف واليد، ونُقِل إلى مستشفى في كيرنز، ومن المتوقع أن يتعافى بسرعة.

وعاد سويني ليقول إن هذا المواطن "كان محظوظاً جداً".

وتكثر تماسيح المياه المالحة في المنطقة لكنها قلّما تهاجم أحداً.

وعلّق المنقذ مازحا "إنه شخص قوي جدا قال إنه سيعود للسباحة قريبا. هو أكثر شجاعة مني".

المصدر : الفرنسية

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