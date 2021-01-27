البث الحي
منوعات|فرنسا

وصفت بفخر الأمة.. رسالة اعتذار منسوبة للطالبة السنغالية تثير مزيدا من الأسئلة حول لغز اختفائها

الطالبة المتفوقة دياري سو (يمين) تتمتع بشهرة كبيرة في السنغال (الفرنسية)
الطالبة المتفوقة دياري سو (يمين) تتمتع بشهرة كبيرة في السنغال (الفرنسية)
27/1/2021

رغم بيان القنصلية السنغالية في باريس ورسالة الاعتذار المنسوبة للطالبة الشابة، لم يُرفع اللثام بشكل كامل عن قضية دياري سو التي شغلت الرأي العام السنغالي والفرنسي منذ أسابيع.

وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية، يقول الكاتبان أوريليان بريدن وروث ماكلين إن الأنباء التي تتحدث عن العثور على الطالبة السنغالية أثارت المزيد من الأسئلة، خاصة أن سو -التي اختفت في فرنسا مطلع الشهر الحالي- لم تظهر حتى الآن بشكل علني.

وقد أكدت القنصلية السنغالية في باريس أنه تم العثور على الطالبة الروائية الشابة "سليمة ومعافاة"، كما نشر وزير في الحكومة السنغالية رسالة اعتذار منسوبة إلى سو، تؤكد فيها أنها اختفت عن الأنظار بمحض إرادتها.

وفي بيان لها يوم الاثنين، قالت القنصلية السنغالية في باريس إن دياري سو لم تصب بأي أذى، وإنها الآن رفقة الوزير السنغالي سيرين مباي تيام الذي يصفه البيان بأنه "والدها الروحي".

وجاء في البيان أن "السلطات الدبلوماسية والقنصلية السنغالية في فرنسا تشكر الحكومة الفرنسية على مساعدتها الفعالة، وكذلك كل الجالية السنغالية في فرنسا، ولا سيما الطلاب، على المساندة".

رسالة اعتذار

وقد نشر الوزير مباي تيام الأسبوع الماضي على حسابه بموقع تويتر، مقتطفات من الرسالة المنسوبة للطالبة الشابة، وقال إنه كان على تواصل معها منذ عدة أيام.

وبحسب الكاتبين، لا يمكن التحقق من مصداقية هذه الرسالة بشكل مستقل، رغم أن القنصلية السنغالية قالت في تغريدة على موقع تويتر الأسبوع الماضي إن تحقيقاتها تدعم ما أكده الوزير مباي تيام، وهو أن سو اختفت طواعية، وأنها تتمتع بصحة جيدة وهي آمنة حاليا. وقد أكدت سفارة السنغال في باريس بدورها هذه المعطيات.

رغم هذه التطورات، يقول الكاتبان إن قضية اختفاء دياري سو ما زال يكتنفها الكثير من الغموض، حيث لم تظهر الطالبة الشابة علنا إلى الآن، كما رفض ممثلو الادعاء الفرنسي -الذين استبعدوا سابقا الشبهة الجنائية- التعليق على أنباء العثور عليها.

من جانبها، تقول عائلة الفتاة السنغالية إنها لا تعرف على وجه التحديد ما الذي يمكن التفكير به حاليا، وأكد عمها إبراهيما سو أنهم ما زالوا ينتظرون التواصل معها إلى الآن.

ويوضح الكاتبان أن قضية اختفاء سو حظيت باهتمام واسع في السنغال وفي فرنسا، لأن هذه الطالبة المتفوقة كانت معروفة جدا في بلادها، وقد استقبلها الرئيس ماكي سال عدة مرات، ووصفها في إحدى المناسبات بأنها "فخر للأمة بأكملها".

وقد حصلت سو على منحة للدراسة في مدرسة لويس الكبير الثانوية، إحدى أفضل المدارس في باريس، لكن بعد العطلة الشتوية الماضية لم تعد سو إلى مقاعد الدراسة، وقد أحالت إدارة المدرسة الأمر للسلطات السنغالية في باريس، والتي قامت بدورها بإبلاغ الشرطة.

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

في مؤشر لعلاقة جديدة مع الإعلام.. بايدن يمازح صحفيا سأله عن فحوى مكالمته مع الرئيس الروسي

تصرّف بايدن قد يشير إلى أنه سيكون أكثر قربا من الصحافة والإعلام مما كان عليه سلفه دونالد ترامب (رويترز)

في أميركا.. حفل موسيقي يحضره الجمهور في فقاعات هوائية

الحضور مكثوا في فقاعات قابلة للنفخ لتجنب انتشار فيروس كورونا (رويترز)

شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة باركور

شغف عليوة ازداد بهذه الرياضة الحديثة بالقطاع بعد أن فقد ساقه اليمنى قبل عامين برصاص إسرائيلي (الفرنسية)

بسبب الجوع الناجم عن الإغلاق.. الفئران تغزو منطقة في باريس

الفئران حُرمت من فتات الوجبات الخفيفة في الحدائق والنفايات المعتادة من شوارع باريس التي تكاد تكون مهجورة أثناء الإغلاق (شترستوك)
الأكثر قراءة

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: لا أريد أن أبقى يهوديا

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يعتبر أن تسوية الدولتين غير عملية ويدافع عن فكرة دولة فدرالية واحدة لشعبين (الأوروبية)

كورونا.. السلالات الجديدة تنتشر في 109 دول ورئيس تنزانيا يرفض اللقاحات

مريض بفيروس كورونا داخل أحد مستشفيات فرنسا (رويترز)

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

(مواقع التواصل الإجتماعي)

كيف تعرف أن شخصا ما يسرق شبكة واي فاي الخاصة بك وكيف توقفه؟

هناك كثير من التطبيقات المتوفرة في متجر التطبيقات لجهازك المحمول تعِد بفحص شبكتك وتقديم قائمة بجميع الأجهزة المتصلة (مواقع التواصل الاجتماعي)