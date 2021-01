في مؤشر لعلاقة جديدة مع الإعلام.. بايدن يمازح صحفيا سأله عن فحوى مكالمته مع الرئيس الروسي

مازح الرئيس الأميركي جو بايدن أحد الصحفيين مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، إثر سؤاله عما تحدثه عنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية بينهما، وهو ما يدل على مؤشرات إيجابية لعلاقة بايدن مع الصحافة.

وكان بيتر دووسي المراسل الصحفي لقناة فوكس نيوز، قد وجّه سؤاله إلى بايدن قائلا "سيدي الرئيس، عن ماذا تحدثت مع فلاديمير بوتين؟".

وجاء جواب بايدن الساخر "تحدثنا عنك، يرسل لك الرئيس تمنياته"، وضجت القاعة بالضحك على خلفية رده ومغادرته إثر ذلك.

وكانت عدسات المصورين قد التقطت الأربعاء الماضي لقطة للرئيس بايدن وهو يقترب من السياج الذي يفصله عن المراسلين والصحفيين، للحديث مع أحدهم. تلك اللقطة المصورة عرضت على موقع "يوتيوب"، وهي مشهد مكرر من أخرى التقطت لبايدن عام 2013 أثناء حفل تنصيب الرئيس الأسبق باراك أوباما لفترة رئاسية ثانية.

PETER DOOCY: Mr President, what did you talk to Vladimir Putin about?

PRESIDENT BIDEN: You. He sends his best. pic.twitter.com/Fq0zglc9aK

— Aaron Rupar (@atrupar) January 26, 2021