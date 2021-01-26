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في أميركا.. حفل موسيقي يحضره الجمهور في فقاعات هوائية

الحضور مكثوا في فقاعات قابلة للنفخ لتجنب انتشار فيروس كورونا (رويترز)
الحضور مكثوا في فقاعات قابلة للنفخ لتجنب انتشار فيروس كورونا (رويترز)
26/1/2021

شهدت ولاية أوكلاهوما حفلا موسيقيا خاصا لفرقة الروك الأميركية "فليمنغ ليبس" (Flaming Lips)، حيث حضره الجمهور في فقاعات هوائية، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء جائحة كورونا.

ونشر الموسيقي واين كوين مقاطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، والتي أظهرت تفاعل الجمهور الحاضر مع الحفل من داخل الفقاعات، حيث تتسع الفقاعة الواحدة لـ3 أفراد.

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وكان كوين قد نشر مقطعا تعليميا لكيفية التعامل مع الفقاعات الهوائية الموجودة، حيث نصح الجمهور بخلع الكمامة أثناء الوجود بالداخل، وحذرهم من الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة.

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ونشر مدير التصوير ناثان بوبي في سلسلة تغريدات له عبر تويتر صورا من البروفات الأخيرة قبيل الحفل، والتي أظهرت الفقاعات الهوائية قبل دخول الجمهور.

وأضاف أن "القواعد واضحة جدا، يمكنك إزالة الكمامة الخاصة بك داخل فقاعة الهواء، ولكن يجب أن تلبسها مرة أخرى إذا تركت الفقاعة، تستطيع تدوير الفقاعة الخاصة بك إلى المخرج وفك ضغطها عند باب الباب للمغادرة".

المصدر : وكالة سند

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