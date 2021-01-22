هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

تشير العناصر الأولى التي تم تحليلها لهيكل عظمي غير مكتمل إلى أن البقايا الأحفورية التي عثر عليها عام 2012 في جنوب غرب الأرجنتين تعود لأكبر ديناصور تم اكتشافه على الإطلاق، وفقا لدراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة "كريتيشوس ريسيرتش"، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أليخاندرو أوتيرو المؤلف الرئيسي لأول دراسة عن هذا التيتانوصور -وهي مجموعة من الديناصورات طويلة العنق، التي تركت آثارا لها في كل القارات- "ما عثر عليه حتى الآن هو أول 24 فقرة من الذيل وأجزاء من منطقة الورك وتجويف الصدر".

ومع ذلك، أوضح أوتيرو أن العظام الطويلة مثل عظم العضد أو عظم الفخذ التي تستخدم تقليديا لإجراء تقديرات دقيقة لكتلة الجسم؛ لم يتم استخراجها من الصخور التي عثر عليها فيها.

لكنه وفقا للتحليلات الأولى، فإن عظام هذا الديناصور العملاق -الذي يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري قبل 98 مليون عام- كانت بالتالي "أكبر بنسبة 10 إلى 20%" من عظام باتاغوتيتان مايروم، وهو أكبر ديناصور معروف حتى يومنا هذا، حسب ما أوضحه الباحث في قسم الأحافير الفقارية في متحف لا بلاتا (جنوب)، في تقرير نشرته جامعة لا ماتانزا الوطنية.

وكان يبلغ طول باتاغوتيتان -الذي اكتشف عام 2017 في الأرجنتين أيضا، ويزن نحو 70 طنا، أو ما يعادل 10 أفيال أفريقية- نحو 40 مترا، وله رقبة طويلة جدا.

العظام الطويلة تستخدم تقليديا لإجراء تقديرات دقيقة لكتلة الجسم (شترستوك-صورة عامة)

وقال خوسيه لويس كارباييدو الباحث الذي قاد الدراسات حول باتاغوتيتان "إنها عينة جميلة لأنها مفصلية عمليا ولدينا أكثر من نصف الذيل، والكثير من عظام الفخذ. وما زال معظمها مدفونا في الصخر، وما زالت لدينا بضع سنوات من التنقيب".

وأوضح مدير متحف العلوم الطبيعية في "زابالا" ألبرتو غاريدو "نعتقد أننا سنتمكن من إخراج العينة كاملة أو شبه كاملة. سيعتمد كل ذلك على طريقة استمرار عمليات الحفر. ولكن بغض النظر عما إذا كان هو أكبر ديناصور أو لا، فإن العثور على ديناصور مفصلي وبهذا الحجم هو أمر استثنائي".