البث الحي
منوعات|فرنسا

الزوار كانوا يضعون إصبعا في أنفه.. إزالة تمثال ترامب من متحف غريفان للشمع بباريس

عمال في متحف غريفان للشمع يزيلون رأس تمثال ترامب (الفرنسية)
عمال في متحف غريفان للشمع يزيلون رأس تمثال ترامب (الفرنسية)
20/1/2021

سحب متحف غريفان لتماثيل الشمع في باريس الثلاثاء تمثال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من دون انتظار انقضاء الساعات القليلة المتبقية قبل تنصيب خلفه جو بايدن في البيت الأبيض، على ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

فقد أزيل تمثال الشمع الشبيه بدونالد ترامب إلى حد التطابق، من منصة عرضه ونُقل إلى محفوظات المتحف داخل مستودع سري في ضواحي العاصمة الفرنسية يضم تماثيل حوالى ألف شخصية تاريخية أو معاصرة غابت عن واجهة الاهتمام العالمي.

وقال مدير المتحف المغلق منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب الأزمة الصحية، إيف دولومو لوكالة الصحافة الفرنسية ساخرا "سنحتفظ بتمثال دونالد ترامب لبعض الوقت. ربما ستتاح لنا فرصة استخدامه ليكون بمثابة الوحش خلال احتفالات هالووين".

وأثارت إزالة التمثال ارتياحا لدى القائمين على الموقع، إذ قال أحد العاملين في المشغل الخاص بالمتحف "كان الأمر أشبه بالجحيم. ففي كل أسبوع، كنا نضطر لتصحيح شكل فتحات الأنف، لأن الزوار دأبوا على التقاط صور لأنفسهم واضعين إصبعا في أنف" تمثال ترامب.

وكانت تماثيل شخصيات كثيرة شكّلت هدفا للزوار في الماضي، بينها في 1983 تمثال الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي كان حينها زعيم اليمين، إذ عمدت مجموعة شبان إلى سحبه من المكان.

ومنذ إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يعمل أحد نحاتي متحف غريفان على صنع تمثال من الشمع للرئيس الأميركي الجديد من المتوقع إنجازه خلال شهرين.

وقال مدير المتحف "نأمل أن نعيد فتح أبوابنا في أقرب وقت حالما يسمح الوضع الصحي بذلك"، فيما لا يزال الموقع في أطول فترة إغلاق منذ إنشائه سنة 1882.

ويستقطب متحف غريفان في العادة سنويا حوالى 700 ألف زائر.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

فرنسي يعثر على مقتنيات عائلية ثمينة في خزنة بيعت قبل 17 عاما

هذه القصة الغريبة جديرة بأن تتحوّل إلى سيناريو فيلم هوليودي (غيتي)

دخلت موسوعة غينيس.. عُمان تستقبل أكبر سفينة خشبية في العالم

"عبيد" دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سفينة خشبية عربية بالعالم بطول 91.47 مترا وعرض 20.41 مترا (مواقع التواصل)

دراسة جديدة تفسر لماذا تسرق قرود المكاك مقتنيات السياح الثمينة

دراسة كندية جديدة أكدت أن سلوك هذه القردة أكثر تعقيدا من مجرد السرقة للحصول على الطعام (شترستوك)

كويكب ضخم يمر قرب الأرض

وفق ناسا يوجد حاليا حوالي 25 ألف جرم سماوي قريب من الأرض (شترستوك)
الأكثر قراءة

بايدن ينصب اليوم رئيسا لأميركا ويستهل حكمه بإصدار 15 أمرا للتراجع عن سياسات ترامب

بايدن يلقي كلمة قبل مغادرته مسقط رأسه في ولاية ديلاوير أمس (الفرنسية)

الابنة المفضلة خيبت الآمال.. ما خطط إيفانكا ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟

إيفانكا ترامب خذلت توقعات كثيرين بعد دعمها السياسات المتهورة لأبيها في القضايا الإنسانية والبيئية (رويترز)

ترامب يغادر السلطة.. والترامبية تبدأ فصلا جديدا

خروج ترامب من السلطة لا يعني نهاية التيار الذي قاده على مدى 4 سنوات (رويترز)

نعم حدثت وفيات بالنرويج وألمانيا بعد تطعيم كورونا.. لكن هذه الحقيقة وأيضا الأكاذيب