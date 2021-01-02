في تركيا.. مغارة ملح عمرها 5 آلاف عام تنتظر زوارها

تقع مغارة الملح التاريخية في مدينة جانقيري التركية (شمال)، وهي فريدة من نوعها، وتعد واحدة من أكبر مغارات العالم، وتنتج الملح منذ حوالي 5 آلاف عام، ويمتد تاريخها إلى حضارة الحثّيين.

وكانت الحضارة الحثية واحدة من الإمبراطوريات ذات النفوذ في عصرها وبسطت سيطرتها على الأناضول وشمالي سوريا، وكانت ندا للحضارات المعاصرة لها في بلاد الرافدين ومصر وبلاد فارس، في تلك الفترة.

وتسعى بلدية جانقيري لرفع عدد الزائرين لمغارة الملح التاريخية إلى مليون زائر سنويا، بحسب رئيس البلدية إسماعيل حقي إيسن.

بلدية جانقيري تسعى لرفع عدد الزائرين لمغارة الملح التاريخية إلى مليون زائر سنويا (الأناضول)

وأوضح إيسن أن البلدية تضع المغارة الشهيرة ضمن أولوياتها لأهداف السياحة في المدينة، وكان من المخطط إقامة مهرجان بهدف جذب الأنظار لها ولكن الظروف التي صاحبت فيروس كورونا حالت دون تحقيق ذلك.

وأضاف إيسن "إن عدد الزوار الذين قدموا في 2019 لزيارة المغارة بلغ نحو 150 ألفا، وارتفع العدد في عام 2020 ليصل إلى 180 ألفا رغم وجود جائحة كورونا، خصوصا أنه لا يوجد مثيل لها في تركيا وتعد واحدة من أكبر مغارات العالم".

وأشار خلال حديثه عن تقييم الأنشطة خلال عام 2020، إلى أن البلدية ستحصل على دعم من وكالة دعم شمال الأناضول بقيمة 6 ملايين ليرة تركية (نحو 800 ألف دولار) للقيام ببعض الإصلاحات في المغارة.