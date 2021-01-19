البث الحي
منوعات|فرنسا

فرنسي يعثر على مقتنيات عائلية ثمينة في خزنة بيعت قبل 17 عاما

هذه القصة الغريبة جديرة بأن تتحوّل إلى سيناريو فيلم هوليودي (غيتي)
هذه القصة الغريبة جديرة بأن تتحوّل إلى سيناريو فيلم هوليودي (غيتي)
19/1/2021

في حادثة طريفة عثر فرنسي، من إقليم أورن شمالي البلاد، على مقتنيات عائلية ثمينة في خزنة حديدية بيعت قبل 17 عاما بعد أن فُقد مفتاحها.

وتقول صحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية، في تقرير لها عن الحادثة، إن هذه القصة الغريبة جديرة بأن تتحوّل إلى سيناريو فيلم هوليودي.

وحسب إذاعة "فرانس بلو نورماندي"، بيعت الخزنة في مدينة "كان" قبل 17 عاما بعد أن ضاع مفتاحها، لكن المشتري تمكن أخيرا من فتح الخزنة بعد العثور على مفتاح مناسب في سوق للخردة بإقليم فار، حيث يعيش حاليا.

وأضافت الصحيفة أن الرجل وجّه نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، من أجل أن يعثر على مالك الخزنة السابق ويعيد له ما وجده بداخلها، وهو ما حدث فعلا يوم الجمعة 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

ومن بين الأشياء التي عثر عليها المالك السابق، ميداليات عسكرية حازها جدّه أثناء الحرب العالمية الأولى، ووصيتان مختومتان من والديه، ورسالة كتبها والده عندما كان سجينا أثناء الحرب العالمية الثانية، كما تحتوي الخزنة أيضا على وثائق إدارية وبرقيات عدة.

وأشارت إذاعة فرانس بلو نورماندي إلى أن المالك السابق استعاد المحتويات فقط، أما الخزنة التي يبلغ وزنها 250 كيلوغراما فبقيت في مكانها بسبب صعوبة نقلها. وقال الرجل الذي استعاد أغراضه الضائعة منذ 17 عاما إن هذه الوثائق ستسمح له بالاطلاع على "أجزاء مفقودة من تاريخ العائلة".

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

العثور على جبنة فرعونية عمرها 3200 عام

يرجح عدد من علماء الآثار أن تكون المادة البيضاء الغامضة، التي عثروا عليها في جرار تعود إلى العصر الفرعوني، يمكن أن تكون أقدم قطعة جبن محفوظة على الإطلاق.

العثور على رفات "مصاص دماء" في إيطاليا

اكتشف علماء هيكلا لطفل مدفون بشكل غريب في مقبرة أثرية للأطفال في إيطاليا، وجمع العلماء أدلة من العظام المعروفة محليا باسم مصاص دماء لوغنانو (Vampire of Lugnano).

المزيد من منوعات

دخلت موسوعة غينيس.. عُمان تستقبل أكبر سفينة خشبية في العالم

"عبيد" دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سفينة خشبية عربية بالعالم بطول 91.47 مترا وعرض 20.41 مترا (مواقع التواصل)

دراسة جديدة تفسر لماذا تسرق قرود المكاك مقتنيات السياح الثمينة

دراسة كندية جديدة أكدت أن سلوك هذه القردة أكثر تعقيدا من مجرد السرقة للحصول على الطعام (شترستوك)

كويكب ضخم يمر قرب الأرض

وفق ناسا يوجد حاليا حوالي 25 ألف جرم سماوي قريب من الأرض (شترستوك)

أكلوا القطط والفئران والكلاب.. حصار باريس الرهيب قبل 150 عاما

السوربون إحدى البنايات التي طالها القصف الألماني خلال حصار باريس قبل 150 عاما (رويترز)
الأكثر قراءة

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني بواشنطن والبنتاغون يعلن جاهزية القوات لتأمين حفل تنصيب بايدن

عناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن (الفرنسية)

تزامنا مع حملة لإغلاق مساجد.. وزيرة المواطنة الفرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات

وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب