دخلت موسوعة غينيس.. عُمان تستقبل أكبر سفينة خشبية في العالم

استقبلت سلطنة عمان، أمس الاثنين، عبر ميناء خصب، أكبر سفينة خشبية في العالم دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال حساب مرافي (شركة تشغيل وإدارة الموانئ العمانية) في تغريدة عبر موقع التواصل "تويتر": استقبلت مرافي بميناء خصب اليوم أكبر سفينة خشبية "لنش" في العالم، السفينة "عبيد".

استقبلت مرافي بميناء خصب اليوم أكبر سفينة خشبية "لنش" في العالم، السفينة "عبيد"، بحضور سعادة الدكتور الشيخ / والي خصب pic.twitter.com/lT7vADy6v5 — MARAFI | مرافي (@MarafiAsyad) January 18, 2021

ودخلت "عبيد" موسوعة غينيس كأكبر سفينة خشبية عربية في العالم بطول 91.47 مترا طولًا (يعادل طول ملعب كرة قدم أميركية) ويبلغ عرضها20.41 مترا (يساوي نصف طول ملعب من النوع نفسه) حسب الموسوعة.

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وسميت السفينة باسم "عبيد" نسبة إلى عبيد جمعة بن ماجد الفلاسي، وهو بحّار وصانع سفن إماراتي، بحسب ما نشرته "غينيس" على إنستغرام.