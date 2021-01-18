كويكب ضخم يمر قرب الأرض

مر، أمس الأحد، نيزك ضخم حجمه أكبر من مبنى "إمباير ستيت" بسلام بجانب الأرض، تزامنا مع الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب، وفقا للنيوزويك.

وفي هذا التقرير، الذي نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، قال الكاتب أريستوس جيورجيو إن هذا الحجر النيزكي يطلق عليه اسم 65717 "1993 بي إكس 3″ 65717 (1993 BX3).

ووفقا للمعطيات التي ذكرها الكاتب فإن موعد مرور النيزك بجانب كوكب الأرض كان الساعة 3:49 صباحا بالتوقيت الشرقي (Eastern Time" (ET" يوم 17 يناير/كانون الثاني، أي قبل 3 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك وفقا لما نقل عن مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

ووفقا لموقع "سبيس ريفيرنس دوت أورغ" (spacereference.org) فإنه في 17 يناير/كانون الثاني اقترب من الأرض "Close Approache" وكانت سرعته 3605 كيلومترات في الساعة، وعلى مسافة 7.080.888 كلم.

ويقول تقرير نيووزيك إنه بناء على حجمه الملحوظ، يُقدر أن قُطر الحجر النيزكي، الذي رُصد لأول مرة عام 1992، يصل إلى 1345 قدما (حوالي 410 أمتار).

وإذا كان هذا التقدير صحيحا، فهذا يعني أنه سيكون أكبر قليلا من مبنى "إمباير ستيت" الموجود في مدينة نيويورك، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1250 قدما.

وذكر الكاتب أن الجرم السماوي "1993 بي إكس 3" مصنف كجسم قريب من الأرض، ويشير هذا المصطلح إلى الكويكبات والمذنبات التي تكون مداراتها حول الشمس وتكون قريبة من مدار الأرض بنحو 30 مليون ميل.

وفق وكالة ناسا، يوجد حاليا حوالي 25 ألف جرم سماوي قريب من الأرض، ومن غير المحتمل أن يشكل أي منها تهديدا على كوكب الأرض القرن القادم أو نحو ذلك. علاوة على ذلك، تشكل الكويكبات الغالبية العظمى من هذا الرقم، على الرغم من وجود عدد قليل من المذنبات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مر كويكب ضخم آخر بسلام بجانب كوكب الأرض. ووصل حجم هذا النيزك، المسمى "2015 إن يو 13" (2015 NU13) إلى 2230 قدما، أي ضعف حجم مبنى "إمباير ستيت".

ومر على بعد 3.5 ملايين ميل من الأرض الساعة 4:16 صباحا بالتوقيت الشرقي يوم 9 يناير/كانون الثاني، وكانت سرعته تفوق 33 ألفا و700 ميل في الساعة.