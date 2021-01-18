البث الحي
منوعات|إندونيسيا

دراسة جديدة تفسر لماذا تسرق قرود المكاك مقتنيات السياح الثمينة

دراسة كندية جديدة أكدت أن سلوك هذه القردة أكثر تعقيدا من مجرد السرقة للحصول على الطعام (شترستوك)
دراسة كندية جديدة أكدت أن سلوك هذه القردة أكثر تعقيدا من مجرد السرقة للحصول على الطعام (شترستوك)
18/1/2021

تُعرف قرود المكاك في جزيرة بالي الإندونيسية بسلوك فريد من نوعه، حيث تسرق هواتف السياح وأغراضهم المختلفة بهدف المقايضة والحصول على الطعام. لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه القرود تستطيع تمييز الأشياء الأغلى ثمنا.

وتقول صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها عن سلوك هذه القردة، إن دراسة سابقة نُشرت عام 2017 ونقلتها صحيفة "لوموند"، أوضحت أن الهدف الأساسي من هذا السلوك هو الحصول على الطعام.

لكن وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، أظهرت دراسة كندية جديدة أن سلوك هذه القردة أكثر تعقيدا من مجرد السرقة للحصول على الطعام، حيث كشفت أن القرد المكاك قادر على تمييز الأغراض الأكثر قيمة لدى للسياح، وهذا ما يجعله يميل إلى سرقة الأشياء الثمينة للحصول على مكتسبات أكبر.

وأثبتت الدراسة أن قرود المكاك تدرك أن دبابيس الشعر أو الحقائب الفارغة أقل أهمية بالنسبة للسياح من الأجهزة الإلكترونية أو النظارات.

سلوك متوارث

عن طريق رصد سلوك هذه الرئيسيات لمدة 273 يومًا في معبد أولو واتو بجزيرة بالي، تبين أن المفاوضات بين السائح أو طاقم المعبد، واللص المكاك، يمكن أن تستمر لعدة دقائق.

وأظهرت الدراسة أن المفاوضات قد تتجاوز 17 دقيقة في بعض الأحيان، أما إذا لم يكن الغرض الذي استولى عليه القرد ثمينا، فإن العملية تنتهي في وقت أقصر.

وحسب الدراسة التي أشرف عليها الباحث جان بابتيست ليكا من جامعة ليثبريدغ، تتعلم قرود المكاك الصغيرة هذا السلوك من القرود الكبيرة خلال السنوات الأربع الأولى من عمرها، وتتوارث هذه القرود سلوك السرقة من أجل المقايضة منذ 30 عاما على الأقل.

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

قرود البونوبو تتفاعل مع الموسيقى

كشفت دراسة أن قرود البونوبو لديها قدرة فطرية على التفاعل مع سرعة الإيقاع والتزامن مع الأنغام. ومن شأن هذا الاكتشاف أن يؤدي إلى فهم كيفية تطور هذه المهارة.

المزيد من منوعات

دخلت موسوعة غينيس.. عُمان تستقبل أكبر سفينة خشبية في العالم

"عبيد" دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سفينة خشبية عربية بالعالم بطول 91.47 مترا وعرض 20.41 مترا (مواقع التواصل)

كويكب ضخم يمر قرب الأرض

وفق ناسا يوجد حاليا حوالي 25 ألف جرم سماوي قريب من الأرض (شترستوك)

أكلوا القطط والفئران والكلاب.. حصار باريس الرهيب قبل 150 عاما

السوربون إحدى البنايات التي طالها القصف الألماني خلال حصار باريس قبل 150 عاما (رويترز)

لماذا يشترك 1.2 مليار شخص في 100 اسم عائلة فقط في الصين؟

الصينيون يقومون أحيانا بتغيير أسمائهم حتى تتوافق مع أنظمة الحاسوب الحالية (غيتي)
الأكثر قراءة

للحصول على الجنسية الأميركية.. بايدن يضع للمهاجرين مسارا واضحا لسنوات محددة

متظاهرون في ولاية بنسلفانيا يحتجون على إجراءات ترامب تجاه المهاجرين (رويترز)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

لماذا لا يجب إضافة الحليب لوجبة الشوفان؟

إضافة الفواكه المجففة إلى الشوفان من أبرز الأخطاء الشائعة التي ترفع مستوى السكر في الوجبة الصحية (بيكسابي)