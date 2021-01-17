أكلة شهيرة بالعراق تتسبب بهجوم مسلح على أحد المطاعم.. ومحافظ أربيل يتوعد

تسبب نفاد أكلة "الباجة" الشهيرة في العراق بانتقام زبائن من أحد المطاعم بإقليم كردستان، وتحطيمه وإطلاق مئات الأعيرة عليه، مما أشعل غضبا على مواقع التواصل ودفع محافظ أربيل للتوعد بمعاقبة المهاجمين.

ووفق مواقع عراقية، وقعت الحادثة يوم الجمعة، بعد أن حضر مجموعة من الأشخاص بغرض تناول وجبة "الباجة" في مطعم "سامال" الواقع قرب قلعة أربيل التاريخية، قبل أن يخبرهم صاحب المطعم بأن الطعام نفد لديه.

وفور سماعهم ذلك دخل أولئك الأشخاص بمشادة كلامية مع صاحب المطعم وهددوه واعتدوا على العمال، ليعودوا مجددا مع أسلحة إضافية، ويطلقوا أكثر من 500 رصاصة تجاه الواجهات الزجاجية وداخل المطعم؛ مما أدى إلى إصابة عاملَين في المطعم بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمطعم و3 محلات أخرى قريبة.

♦️#كردستان – ثلاثة رجال يمطرون مطعم (سامال) لبيع "الباچة" في أربيل بوابل من الرصاص بعد أن أخبرهم صاحب المطعم بنفاذ الطعام، مما أغضبهم وافتعلوا شجارًا مع المالك ليخرجوا بعدها أسلحتهم وفتحوا نيرانها على مطعم الباچة ومطعمين مجاورين ومقهى، بحسب شهود عيان لاتوجد إصابات. pic.twitter.com/PmvP1YFbge — Alqasim Ahmed ● (@TheAlqasim) January 15, 2021

🔵بسب الباجة هجوم على مطعم في أربيل

🔹️تعرض أحد المطاعم في أربيل والمُختص بتقديم أكلة " الباچة " لوابل من الرصاص من أشخاص فجراً بعد إخبارهم من العاملين في المطعم ان الوجبة قد نفدت . pic.twitter.com/DrunsKeo6i — حيدر اشبيليه احتياط 🇮🇶🤍🖤 (@h89h45) January 15, 2021

ووجبة "الباجة" العراقية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء وجلد الخروف مسلوقة ومحشية بالرز وقطع صغيرة من اللحم، ويمكن أن تكون من العجول أو البقر.

سبب تافه

وقد أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم لما حدث، معبرين عن استنكارهم من إطلاق عيارات نارية لسبب تافه.

وقال المغرد حسام الطائي على تويتر إن الضغوطات النفسية تدفع بعض العراقيين لممارسة هذه التصرفات الغريبة.

"خلصت الباجة" بسبب هذه الجملة، ٣ اشخاص يطلقون ٥٠٠ رصاصة على صاحب المطعم دون وقوع اصابات بشرية ! الضغوطات النفسية في العراق جعلت البعض يتصرفون بغرابة #العراق #بغداد #اربيل — Husam Altaee (@husam_taee) January 16, 2021

وتوعد محافظ أربيل، وكالة هيمن قادر، في بيان رسمي بملاحقة المتهمين ومحاسبتهم، مؤكدا أنه "لن يسمح بإفلات المجرمين من القانون والاعتداء على ممتلكات الناس واستقرارهم وأمنهم والاعتداء على العاملين". ولاحقا أعلن مصدر في قوات البشمركة الكردية اعتقال الأشخاص الذين هاجموا المطعم.