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أكلة شهيرة بالعراق تتسبب بهجوم مسلح على أحد المطاعم.. ومحافظ أربيل يتوعد

الهجوم على المطعم تسبب بأضرار مادية (مواقع التواصل)
الهجوم على المطعم تسبب بأضرار مادية (مواقع التواصل)
17/1/2021-|آخر تحديث: 17/1/202106:53 PM (مكة المكرمة)

تسبب نفاد أكلة "الباجة" الشهيرة في العراق بانتقام زبائن من أحد المطاعم بإقليم كردستان، وتحطيمه وإطلاق مئات الأعيرة عليه، مما أشعل غضبا على مواقع التواصل ودفع محافظ أربيل للتوعد بمعاقبة المهاجمين.

ووفق مواقع عراقية، وقعت الحادثة يوم الجمعة، بعد أن حضر مجموعة من الأشخاص بغرض تناول وجبة "الباجة" في مطعم "سامال" الواقع قرب قلعة أربيل التاريخية، قبل أن يخبرهم صاحب المطعم بأن الطعام نفد لديه.

وفور سماعهم ذلك دخل أولئك الأشخاص بمشادة كلامية مع صاحب المطعم وهددوه واعتدوا على العمال، ليعودوا مجددا مع أسلحة إضافية، ويطلقوا أكثر من 500 رصاصة تجاه الواجهات الزجاجية وداخل المطعم؛ مما أدى إلى إصابة عاملَين في المطعم بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمطعم و3 محلات أخرى قريبة.

ووجبة "الباجة" العراقية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء وجلد الخروف مسلوقة ومحشية بالرز وقطع صغيرة من اللحم، ويمكن أن تكون من العجول أو البقر.

Posted by ‎ﻟﹻﹻۜﻌﹻۜﻨﹻﺔ ‘ﹺ‎ on Friday, 15 January 2021

سبب تافه

وقد أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم لما حدث، معبرين عن استنكارهم من إطلاق عيارات نارية لسبب تافه.
وقال المغرد حسام الطائي على تويتر إن الضغوطات النفسية تدفع بعض العراقيين لممارسة هذه التصرفات الغريبة.

وتوعد محافظ أربيل، وكالة هيمن قادر، في بيان رسمي بملاحقة المتهمين ومحاسبتهم، مؤكدا أنه "لن يسمح بإفلات المجرمين من القانون والاعتداء على ممتلكات الناس واستقرارهم وأمنهم والاعتداء على العاملين". ولاحقا أعلن مصدر في قوات البشمركة الكردية اعتقال الأشخاص الذين هاجموا المطعم.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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