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تحطم طائرة وزلزال وفيضانات وثورة براكين.. إندونيسيا تكافح سلسلة من الكوارث

بركان ميرابي أطلق حمما 36 مرة خلال الساعات الست الأولى من صباح الأحد (غيتي)
بركان ميرابي أطلق حمما 36 مرة خلال الساعات الست الأولى من صباح الأحد (غيتي)
17/1/2021

تشهد جزيرة جاوا نشاطا متصاعدا لاثنين من أبرز البراكين في إندونيسيا؛ إذ ثار بركان ميرابي، ووصلت حممه البركانية إلى مسافة 3 كيلومترات تقريبا، فيما حذرت هيئة بحوث وتطوير تقنيات الكوارث الجيولوجية الإندونيسية، من إمكانية تزايد نشاطه البركاني.

كما شهدت جاوا الشرقية ثوران بركان سِميرو، حيث شعر السكان في المناطق المحيطة به بهزات ناتجة عن ثورانه، الذي بدا واضحا من مسافات بعيدة.

يأتي ذلك في ظل نشاط زلزالي تشهده مناطق مختلفة من جزر إندونيسيا الواقعة على الحزام الناري للمحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث اليوم، الأحد، أن 73 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في زلزال تعرضت له جزيرة سولاوسي الغربية يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوكالة، راديتيا جاتي،  إن أكثر من 820 شخصا أصيبوا، وترك أكثر من 27 ألفا و800 منازلهم بعد الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجات، وذكر شهود أن البعض لجأ إلى الجبال بينما ذهب البعض الآخر إلى مراكز الإجلاء المكتظة.

وبعد أسبوعين فقط من بداية العام الجديد، تكافح رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان عدة كوارث.

وقالت السلطات إن الفيضانات في إقليمي سولاويسي الشمالية وكاليمانتان الجنوبية أودت بحياة 5 على الأقل هذا الشهر، بينما قتلت الانهيارات الأرضية في إقليم جاوا الغربية ما لا يقل عن 28.

وفي 9 يناير/كانون الثاني تحطمت طائرة تابعة لشركة سريويجايا في بحر جاوا، وعلى متنها 62 شخصا.

وقالت رئيسة هيئة الأرصاد الجوية، دويكوريتا كارناواتي، إنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة حالة من الطقس القاسي و"أخطارا متعددة أخرى" تتعلق بالأحوال الجوية.

المصدر : وكالات

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نادرا ما تثور البراكين دون سابق إنذار، حيث تتدفق الحمم المنصهرة وتحدث بعض الزلازل وتتصاعد السحب الرمادية قبل ذلك. ويراقب علماء الجيولوجيا نشاط هذه البراكين التي تعد حاليا في طور الانفجار.

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