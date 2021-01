أسطورة تعتبره نذير شؤم.. اختفاء أنثى غراب من برج لندن والجميع يخشى موتها

تقول الأسطورة إنه ينبغي الاحتفاظ بستة غربان على الأقل في برج لندن وإلا فإن المملكة ستسقط. ولكن أنثى الغراب، الملقبة بملكة الغربان، في البرج مفقودة منذ أسابيع، ويخشى الكثيرون موتها، مما قد يُنذر بمستقبل مشؤوم لبريطانيا، وفقا للأسطورة.

وفي التقرير، الذي نشرته صحيفة "الغارديان" (the Guardian) البريطانية، قال الكاتب ماثيو ويفر إن اختفاء أحد الغربان من برج لندن واحتمال موته يعدّ نذير شؤم محتملا لبريطانيا.

من جهته، أكد كريستوفر سكيف -وهو مربي الغربان ويطلق عليه "سيد الغربان" (Ravenmaster) في برج لندن- أنه من المحتمل أن ميرلينا، المشهورة باسم ملكة الغربان في البرج، قد ماتت بعد اختفائها لأسابيع.

وفي حديثه في برنامج "توداي" على محطة "راديو بي بي سي 4" الإذاعية، قال سكيف إن "ميرلينا غراب مفعمة بالحيوية وقد عُرف عنها مغادرة البرج في العديد من المناسبات. ولكنها كانت تعود في كل مرة تغادر فيها البرج، إلا أنها اختفت هذه المرة. لذلك، أخشى أنها غادرتنا إلى الأبد".

وأضاف "قبل عيد الميلاد مباشرة، قبل أن ندخل في الإغلاق، كنا نضع الغربان في أقفاصها، ولكنها لم تكن موجودة".

وإذا تأكد موت ميرلينا، فسوف يصبح عدد الغربان الموجودة في البرج 7 فقط. ووفقا للأسطورة، إذا مات اثنان آخران، فسوف تسقط المملكة. ولكن سكيف قال إنه إذا لم تعد ميرلينا، فإن البرج يحتوي على غراب احتياطي لضمان بقاء 6 على الأقل. وتابع "لدينا 7 غربان حاليا في برج لندن، 6 منها موضوعة بأمر ملكي. وبالطبع ما زال لدينا غراب إضافي، لذلك، ما زال الوضع مطمئنا في الوقت الراهن".

We have some really unhappy news to share. Our much-loved raven Merlina has not been seen at the Tower for several weeks, and her continued absence indicates to us that she may have sadly passed away. (1/4) pic.twitter.com/ccwCIBfdlT

— The Tower of London (@TowerOfLondon) January 13, 2021