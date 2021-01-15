"سي آي إيه" تصدر آلاف الملفات عن الأجسام الطائرة الغامضة

خلال هذا الأسبوع، أتاحت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) الوصول إلى آلاف الوثائق حول الأجسام الطائرة المجهولة في عملية تفريغ للمستندات، التي تقول عنها الوكالة إنها تتضمن جميع سجلاتهم عن الأجسام الطائرة المجهولة "unidentified flying objects) "UFO).

وقالت الكاتبة لورين أراتاني، في تقريرها الذي نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، إن الوثائق متاحة حاليا على "بلاك فالت" the Black Vault، وهو أرشيف عبر الإنترنت للوثائق الحكومية التي تم رفع السرية عنها، بعد أن اشترى مؤسس الموقع جون غرينوالد جونيور قرصا مضغوطا أنشأته "سي آي إيه" يحتوي على مستندات حول الأجسام الطائرة المجهولة.

وتم تضمين حوالي 2700 صفحة في مجموعة الوثائق، التي تقول عنها الوكالة إنها جميع الملفات التي تمتلكها حول الأجسام الطائرة المجهولة، لكن غرينوالد أشار على موقعه على الإنترنت إلى أنه "قد لا تكون هناك طريقة للتحقق من هذه المعلومة تمامًا".

بعض التقارير، بما في ذلك ما يخص انفجارات غامضة في بلدة روسية وآخر يتعلق برواية مباشرة عن مشاهدة غريبة لجسم طائر بالقرب من باكو (عاصمة أذربيجان) تعد من بين القصص التي قد تتوقع أن تجدها في رواية خيال علمي وليس في وثائق حكومية رسمية.

لكن بعض الوثائق تصعب قراءتها ولا تزال استخداماتها غير واضحة. وأخبر غرينوالد منصة "مذربورد" (motherboard) التابعة لموقع "فايس" (Vice) أن وكالة الاستخبارات جمعت المستندات معا في تنسيق "قديم" يجعل من تحليل الوثائق أمرا صعبا.

وكتب غرينوالد إلى هذه المنصة "جعلت وكالة المخابرات المركزية من الصعب للغاية استخدام سجلاتها بطريقة معقولة. هذا التنسيق القديم يجعل من الصعب جدا على الأشخاص رؤية المستندات واستخدامها لأي غرض بحثي".

وأضافت الكاتبة أن تفريغ المستندات يأتي في الوقت الذي لفتت فيه الأجسام الطائرة المجهولة -أو كما تسميها حكومة الولايات المتحدة ظواهر جوية مجهولة- انتباه مشرّعي الكونغرس.

وفي الواقع، يُذكر أن الكونغرس أصدر مشروع قانون التمويل الحكومي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، الذي تضمن حزمة تحفيز قدرها 900 مليار دولار لمجابهة فيروس كورونا، وأصدر تعليمات لمدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع لإصدار تقرير عن الظواهر الجوية المجهولة في غضون 6 أشهر.

وقالت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي كتبت التوجيه، إنه على وكالات الاستخبارات والدفاع أن تذكر في التقرير أي "روابط مع الحكومات الأجنبية المعادية، التهديدات التي تشكلها على الأصول والمنشآت العسكرية الأميركية" مما يشير إلى أن المشرعين يتساءلون عما إذا كان هناك خصم أميركي قد يكون مسؤولا عن المشاهدات الغريبة للأجسام الطائرة المجهولة.

وذكرت الكاتبة أن 3 مقاطع فيديو تم تسريبها من وزارة الدفاع، التي قامت بنشرها نهاية المطاف في أبريل/نيسان الماضي، أظهرت أجساما مجهولة في المجال الجوي تم تصويرها في فيديو أثناء رحلات تدريب الطيارين الذين يمكن سماعهم وهم يشيرون إلى سرعة الأجسام وأشكالها.

في أغسطس/آب الماضي، أنشأت وزارة الدفاع فريق عمل مختصا في الظواهر الجوية المجهولة "لاكتشاف وتحليل وتصنيف الظواهر الجوية المجهولة التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة" وذلك بعد أن ضغط المشرّعون على الوزارة لإجراء تحقيقات أكثر جدية في مشاهدات هذه الظواهر عقب نشر الفيديوهات.

في مقابلة مع محطة إخبارية في ميامي، أشار السيناتور ماركو روبيو، وهو جمهوري من فلوريدا يقود لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إلى أن المشرعين يهتمون بالتقدم التكنولوجي لخصوم الولايات المتحدة أكثر من اهتمامهم بمؤشرات الحياة خارج كوكب الأرض. وقال "بصراحة، إذا كان هذا شيئا من خارج الكوكب، فقد يكون أفضل من حقيقة أننا قد شهدنا نوعا من القفزة التكنولوجية (والتفوق من جانب) الصينيين أو الروس أو بعض الخصوم الآخرين".