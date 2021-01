كلفا الخزينة الأميركية 100 ألف دولار.. إيفانكا ترامب وكوشنر يثيران جدلا بسبب منع حراسهما من استخدام دورات المياه

أثارت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر جدلا جديدا على المنصات الأميركية بعد تقرير كشف عن منع حراسهما من استخدام دورات المياه في منزلهما.

It seems irrational for Ivanka Trump and Jared Kushner to mistreat the Secret Service. Their job is to protect the couple. I would go out of my way to be kind to them. I also try to be kind to restaurant staff because they prepare and serve my food. — Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) January 14, 2021

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" (The Washington Post) ونقلت عنه أيضا "سي إن إن" (CNN)، فإن عناصر الحراسة بدؤوا في استخدام الحمامات في مرآب تحول إلى مركز للقيادة في منزل الرئيس السابق باراك أوباما تستخدمه مفرزة "ديتيل" (detail) العناصر الأمنية لأوباما.

لكن هذا انتهى عندما حظر مسؤولو حراسة أوباما استخدام عناصر حراسة كوشنر للحمام بعد أن "ترك مشرف الخدمة السرية -من فريق حراسة كوشنر- فوضى مزعجة" في الحمام قبل خريف 2017، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على الأمر.

وبعد ذلك، بدأ عناصر حراسة كوشنر بالتوجه إلى منزل مايك بنس نائب الرئيس على بعد حوالي ميل واحد، لاستخدام الحمام هناك، أو استخدام المرافق في المطاعم المحلية.

I know the past 4 years have been awash in the most shocking corruption and abuse imaginable as this family pillaged the federal government for anything not nailed down. But man this story drives home what profoundly crummy human beings they are. — Susan Hennessey (@Susan_Hennessey) January 14, 2021

وكشف التقرير أنه لتوفير حمام اضطرت الحكومة الفدرالية لاستئجار شقة صغيرة "أستوديو" بتكلفة 3 آلاف دولار شهريا -وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 100 ألف دولار- منذ سبتمبر/أيلول 2017.

والشقة المستأجرة كانت بالقرب من منزل جاريد وإيفانكا ترامب، ووفقا لما قاله مصدر مطلع على أنشطة الخدمة لشبكة "سي إن إن" (CNN)، فإن الهدف من هذه الشقة هو أن يتمكن عناصر الحراسة من استخدام الحمام والحصول على مساحة مكتبية.

The Trump administration can't get flushed down the toilet fast enough. The latest: Ivanka and Jared Trump would not let the Secret Service into their Washington home to use the bathroom. https://t.co/NL3wOEIZkI — Helaine Olen (@helaineolen) January 14, 2021

وبرزت عدة تفاعلات بشأن التقرير، حيث انتقد مغردون تصرف إيفانكا وزوجها.

من جهته، نفى المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير أن إيفانكا وكوشنر لم يسمحا لأفراد الخدمة السرية باستخدام الحمام، وفقا لـ"سي إن إن".