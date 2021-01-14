اختفاء غامض لأذكى طالبة سنغالية بفرنسا

قالت مجلة لوبوان الفرنسية في تقرير لها إن الشابة دياري سو (20 عاما)، التي تعد "أفضل طالبة في السنغال" اختفت منذ الرابع من الشهر الجاري.

جميع الاحتمالات، بما في ذلك الهروب، تظل واردة، بعد انقطاع أخبار هذه الطالبة السنغالية الشابة في باريس منذ 4 يناير/كانون الثاني، والمعروفة في بلدها، حيث تجسد نموذجا للنجاح الأكاديمي، وفق ما أورده مصدر مطلع على الملف يوم الثلاثاء 12يناير/كانون الثاني 2021.

فُتح تحقيق في فرنسا بشأن "الاختفاء المريب" منذ أن تغيبت هذه الشابة عن استئناف الدروس بعد عطلة عيد الميلاد في مدرسة لويس الكبير الثانوية في باريس، حيث تدرس في القسم التحضيري.

وفقا لجمعية للطلبة السنغاليين في تولوز، قضت دياري سو إجازة نهاية العام في هذه المدينة الواقعة (جنوب غرب فرنسا) عند صديقتها المقربة، وهي طالبة طب. كان من المقرر أن تغادر في 1 يناير/كانون الثاني؛ لكن اختفى أثرها منذ ذلك الوقت، ولم تعد إلى المدرسة مع استئناف الدروس في الرابع من هذا الشهر في باريس.

وذكر هنري سار، عضو جمعية الطلاب السنغاليين، الذين أطلقوا الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لوكالة الصحافة الفرنسية أنها "طالبة منضبطة، وجادة للغاية، وقد وقع التنبيه لاختفائها بسرعة، حيث لم يرها أحد، ولم نعثر عليها في شقتها".

"شكرا على التعبئة"

تضيف المجلة، أنه وفقا لما أفاد به مصدر مطلع على الملف، أبلغ القنصل السنغالي عن الاختفاء في 7 يناير/كانون الثاني الجاري. ونُشر على الموقع الإلكتروني للقنصلية إشعار اختفاء مع صورة الشابة ورقم هاتف.

ووفق عضو الجالية السنغالية في باريس، داودا مباي، الذي نظم توزيع منشورات يوم الأحد في الدائرة 13 في باريس، حيث كانت تعيش الشابة "لم يتلق والداها ولا أصدقاؤها ولا ولي أمرها ولا السفارة أي أنباء".

ويوم الأحد، نشر كفيل الشابة، وزير التعليم السابق سيرين مباي ثيام، تغريدة كتب فيها أنه "منذ إعلان الخبر، تبذل السلطات السنغالية والفرنسية كل ما في وسعها من أجل إيجاد دياري سو؛ لنثق بهم.. أشكركم على تعبئتكم من أجل دياري سو، ودعونا نحتفظ بالأمل".

وحصلت دياري سو في عامي 2018 و2019 على لقب "أفضل طالبة في السنغال" كما أنها مؤلفة رواية "وجه ملائكي" الصادرة عام 2020.