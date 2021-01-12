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تحفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم.. سارة كيالي طفلة سورية تفوز بالمركز الأول عالميا في الحساب الذهني

12/1/2021

تمكنت الطفلة السورية سارة كيالي المقيمة في ريف إدلب من الظفر بالمركز الأول عالميا في مسابقة الحساب الذهني التي نظمتها منظمة "أسيدا" (ACIDA) الصينية.

واستطاعت الطفلة ذات الثماني سنوات التفوق على أكثر من 6 آلاف طفل من 20 بلدا، وهي تمتلك موهبة مميزة في العمليات الحسابية الذهنية.

وقالت سارة إنها شاركت في مسابقتين للحساب الذهني في الصين وتايوان، مضيفة أنها تحفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن طموحها أن تصبح عالمة رياضيات، لتنجز اختراعات يستفيد منها الجميع، ولترفع اسم بلدها سوريا.

المصدر : الجزيرة

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