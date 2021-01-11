الأمير هاري وزوجته ميغان ينسحبان نهائيا من شبكات التواصل الاجتماعي

هجر الأمير هاري -وهو السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني- وزوجته ميغان شبكات التواصل الاجتماعي إلى غير رجعة على ما ذكرت صحيفة "ذي صنداي تايمز" (The Sunday Times) أمس الأحد ونقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان دوق ودوقة ساسكس أوقفا استخدام حسابيهما على إنستغرام الذي يتابعهما عليه أكثر من 10 ملايين مشترك، بعد وقف التزاماتهما رسميا في العائلة الملكية مطلع أبريل/نيسان 2020.

ونقل مصدر مقرب من الزوجين عزمهما على عدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمؤسستهما الجديدة "آرتشويل"، ومن المستبعد أن يعودا إلى المنصات الاجتماعية على نطاق شخصي، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الزوجين ضاقا ذرعا بـ(الكراهية) التي واجهاها عبر الشبكات الاجتماعية"، كما أن ميغان تحدثت عن "تجربة تكاد لا تحتمل" من المتنمرين عبر الإنترنت.

وقالت ميغان في المدونة الصوتية "تينيجر ثيرابي" (Teeneager Therapy)، "قيل لي إني كنت أكثر شخص واجه حملات تنمر عبر الإنترنت في 2019 لدى النساء والرجال"، متحدثة عن "عزلة" وتبعات "مؤذية" للانتهاكات الإلكترونية التي تعرضت لها عندما كانت حاملا بابنها آرتشي.

ويأتي قرار الثنائي في أوج الجدل بشأن انتشار خطاب الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما حجب تويتر أول أمس السبت "بصورة دائمة" حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وتستخدم الملكة إليزابيث الثانية ونجلها الأمير تشارلز وحفيدها وليام وزوجته كيت إضافة إلى أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية بانتظام شبكات التواصل -خصوصا إنستغرام وتويتر وفيسبوك- للترويج لأنشطتهم الرسمية والخيرية.