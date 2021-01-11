لقطات مؤثرة بالفيديو.. يتيم عراقي تبنته عائلة طفلا وتعرضه للتبني مجددا

ساري عبد الله عراقي (27 عاما) من محافظة نينوى شمال العراق، مصاب بتلف بالدماغ منذ الولادة، تبناه زوجان عاقران بعد أن أصبح يتيما وهو لم يبلغ 40 يوما بعد أن فقد والديه بحادث سير.

وبعد 6 أشهر تبين أن الطفل مصاب بشلل رباعي، فرعاه الزوجان لمدة 27 عاما إلى أن كبرا في السن وأصيبا بأمراض مزمنة أقعدتهما عن الحركة، لذا اضطرا إلى عرضه للتبني مجددا في وقت الذي يتلقى فيه الرعاية من جيرانه.

منظمات محلية تعنى بالرعاية لم تستطع أن تجد حلا لمشكلة ساري، وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة عدم وجود دار إيواء للبالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة.