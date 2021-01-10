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قضت 70 عاما في خدمة القرآن.. الأزهر ينعي تناظر النجولي

السيدة تناظر النجولي رحمها الله (مواقع التواصل)
السيدة تناظر النجولي رحمها الله (مواقع التواصل)
10/1/2021-|آخر تحديث: 10/1/202103:44 PM (مكة المكرمة)

نعى الأزهر وشيخه دكتور أحمد الطيب، السيدة تناظر النجولي، إحدى سيدات الإقراء في مصر، والتي توفيت أمس السبت عن 97 عاما، قضت أكثر من 70 منها في خدمة القرآن الكريم تعلما وتعليما، قراءة وإقراء، حيث توافد عليها الطلاب من كل مكان للقراءة عليها والحصول على الإجازة منها.

ولدت السيدة تناظر في إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية في دلتا مصر عام 1924، وفقدت البصر في سن مبكرة، لكن هذا لم يحل دون تميزها في حفظ القرآن وقراءته من طريقي الشاطبية والدرة.

ورغم زواجها وإنجابها 6 من الأولاد، فإنها وهبت حياتها للقرآن الكريم، وتخرج على يديها أجيال من القراء، وواصلت أداء رسالتها حتى مع اعتلال صحتها في السنوات الأخيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وعبّر كثير ممن عرفوا السيدة تناظر أو درسوا على يديها أو سمعوا بها، سواء من مصر أو خارجها؛ عن حزنهم لوفاتها، وتحدثوا عن مناقبها.

 

 

 

المصدر : الجزيرة

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