قضت 70 عاما في خدمة القرآن.. الأزهر ينعي تناظر النجولي

نعى الأزهر وشيخه دكتور أحمد الطيب، السيدة تناظر النجولي، إحدى سيدات الإقراء في مصر، والتي توفيت أمس السبت عن 97 عاما، قضت أكثر من 70 منها في خدمة القرآن الكريم تعلما وتعليما، قراءة وإقراء، حيث توافد عليها الطلاب من كل مكان للقراءة عليها والحصول على الإجازة منها.

ولدت السيدة تناظر في إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية في دلتا مصر عام 1924، وفقدت البصر في سن مبكرة، لكن هذا لم يحل دون تميزها في حفظ القرآن وقراءته من طريقي الشاطبية والدرة.

ورغم زواجها وإنجابها 6 من الأولاد، فإنها وهبت حياتها للقرآن الكريم، وتخرج على يديها أجيال من القراء، وواصلت أداء رسالتها حتى مع اعتلال صحتها في السنوات الأخيرة.

فقدت الأمة الإسلامية نموذجًا مضيئًا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، سعت في طريق الخير تضرب أروع الأمثلة في نشر علوم القرآن، الشيخة تناظر النجولي، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا، فاللهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وتغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين "إنَّا لله وإنا إليه راجعون" — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) January 10, 2021

وعبّر كثير ممن عرفوا السيدة تناظر أو درسوا على يديها أو سمعوا بها، سواء من مصر أو خارجها؛ عن حزنهم لوفاتها، وتحدثوا عن مناقبها.

توفيت أمس عالمة القراءات ، الشيخة تناظر النجولي، بمصر ، عن ٩٦ سنة ، تفرغت لحفظ القرآن وعلومه ، منذ سبعين سنة يقصدها طلاب العلم ، يعرضون عليها القرآن فتصحح وتمنح الإجازات بالقراءات العشر ، وكان يقصدها العشرات من طلاب العلم من الخليج إلى المحيط ، عاشت زاهدة وماتت فقيرة،يرحمها الله pic.twitter.com/R9NZREbtl1 — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 10, 2021

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

مصر – توفّيت الشيخة الجليلة الصالحة المصلحة أقدم محفّظة للقرآن بالغربية المسنِدة والعالمة بالقراءات "تناظر النجولي" عن عمر يناهز 97

تخرّج على يدها أجيال من الحفّاظ وهي من أقران العلاّمة السمنودي رحمه الله وأسكنها فسيح جنّاته pic.twitter.com/YKnNGjrIla — حامد العلي (@Hamed_Alali) January 9, 2021