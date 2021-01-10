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إذا كنت تهتم بصحتك.. أيهما أفضل القهوة أم الشاي؟

إذا كنت تهتم بصحتك، عليك تجنب إضافة السكر والحليب إلى مشروب الصباح سواء شربت الشاي أم القهوة (غيتي)
إذا كنت تهتم بصحتك، عليك تجنب إضافة السكر والحليب إلى مشروب الصباح سواء شربت الشاي أم القهوة (غيتي)
10/1/2021-|آخر تحديث: 10/1/202111:09 PM (مكة المكرمة)

خلال فصل الشتاء، لا شيء مريح مثل فنجان قهوة ساخن أو كوب شاي في الصباح. فهذه المشروبات لا تجعلك تشعر بالدفء فقط، بل يمكن أن تمنحك أيضًا دفعة الطاقة التي تشتد الحاجة إليها لبدء اليوم.

وإذا كنت تهتم بصحتك، عليك تجنب إضافة السكر والحليب إلى مشروب الصباح الذي تختاره لخفض الكثير من السعرات الحرارية الإضافية التي لا تحتاجها. وفي هذه الحالة، ستشرب القهوة أو الشاي فقط دون إضافات، فأيهما صحي أكثر؟

سواء كنت من محبي القهوة أو الشاي، يقدم لك تقرير نشره موقع "هيلث شوتس" (healthshots) الأميركي منافع كل واحد منهما، وأيهما أفضل من الناحية الصحية.

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة

قالت سانديا باندي كبيرة مستشاري التغذية في مستشفى فورتيس إن "القهوة السوداء تحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي يمكن أن يمنحك دفعة في الطاقة التي تحتاجها لممارسة التمارين الرياضية"، هذا إلى جانب مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وخلصت دراسة نُشرت في "المجلة الدولية لعلم الأوبئة" إلى أن الأشخاص الذين يحتسون القهوة تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

الأشخاص الذين يحتسون القهوة تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وفق دراسة نُشرتها "المجلة الدولية لعلم الأوبئة" (دويتشه فيلله)

الشاي الأسود يساعد على إنقاص الوزن

إن الشاي الأسود والقهوة متشابهان، لكن محتواهما من الكافيين والعناصر المغذية مختلف. مقارنةً بالقهوة السوداء، يحتوي الشاي الأسود على نسبة أقل من الكافيين، وهو مفيد للصحة خاصة أنه خال من الدهون المشبعة ويعزز المناعة. ووفق دراسة نشرتها "المجلة الأوروبية للتغذية" فإن الأشخاص الذين استهلكوا الشاي الأسود أبلغوا عن فقدان الوزن.

الأشخاص الذين استهلكوا الشاي الأسود أبلغوا عن فقدان الوزن وفق دراسة نشرتها "المجلة الأوروبية للتغذية" (بيكسابي)

أيهما صحي أكثر؟

تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على الفوائد التي تبحث عنها. فإذا كنت بحاجة ماسة إلى الطاقة لبدء التمارين في قاعة الألعاب الرياضية، فعليك بالقهوة السوداء. أما إذا كنت ترغب في تقليل استهلاك الكافيين، فإن الشاي الأسود سيكون الخيار المثالي.

من جهتها، تحذر سانديا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من شرب القهوة السوداء، وتنصح بتجنب شربها بشكل عام في المساء لأنها قد تؤثر على نومك.

المصدر : مواقع إلكترونية

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إلى جانب منحك دفعة من الحيوية في الصباح بفضل الكافيين، فإن القهوة غنية أيضا بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب. ولكن قد تؤدي عادات شرب القهوة الخاطئة إلى اكتسابك الوزن الزائد دون أن تدرك ذلك.

متى يمكن لطفلك أن يحتسي أول كوب من الشاي؟

تناول الأطفال كميات متوسطة من الشاي لا تزيد على كوبين يوميا لن يعرضهم لأضرار الكافيين، بل قد يصبح الشاي مفيدا لهم، إذ يحسّن من تركيزهم وأدائهم الرياضي، فضلا عن احتوائه على مواد تقوّي الأسنان واللثة.

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