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منوعات|أرمينيا

بالفيديو.. فريق تلفزيوني يوثق لحظة استهدافه بالقصف من القوات الأرمينية

30/9/2020

نشر "تلفزيون الخزر" (Xəzər TV) المقرب من القوات الأذرية عبر يوتيوب مقطع فيديو لتعرض فريق التصوير لقصف مدفعي من القوات الأرمينية أثناء توثيقه المعارك.

وأظهر المقطع تعرض فريق التصوير التابع لقناة الخرز للقصف من القوات الأرمينية أثناء توثيقهم الصراع بين القوات الأذرية والأرمينية.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الاشتباكات في إقليم ناغورني قره باغ بين الجيشين الأرميني والأذري، مع شن هجمات متبادلة للسيطرة على مدن فوزولي وجبرائيل وترتر.

وبينما سقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك القوانين الدولية، ومهاجمة أهداف مدنية. في حين طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري للمعارك وتهدئة التوترات، والعودة إلى مفاوضات هادفة دون تأخير.

وأفادت تقارير بمقتل العشرات وإصابة المئات منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات أذربيجان وأرمينيا يوم الأحد في أسوأ قتال بالمنطقة منذ التسعينيات.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند

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