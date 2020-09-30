البث الحي
منوعات|ألمانيا

ألمانيا.. أسعار جديدة لقص شَعر الأطفال تفاجئ الآباء

رغم خفض ضريبة القيمة المضافة في الأول من يوليو/تموز أظهرت بيانات مكتب الإحصاء زيادة تكلفة قص الشعر (رويترز)
رغم خفض ضريبة القيمة المضافة في الأول من يوليو/تموز أظهرت بيانات مكتب الإحصاء زيادة تكلفة قص الشعر (رويترز)
30/9/2020

رغم خفض ضريبة المبيعات في ألمانيا، ارتفعت تكلفة قَص الشَّعر ارتفاعا واضحا الشهر الماضي، خاصة شَعر الأطفال.

هذا ما كشفت عنه بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الثلاثاء والتي أظهرت أيضا أن أقل زيادة في أسعار قص الشعر بعد رفع إجراءات العزل العام وقرارات الإغلاق كانت من نصيب النساء.

فرغم خفض ضريبة القيمة المضافة في الأول من يوليو/تموز إلى 16% نزولا من 19%، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء زيادة تكلفة قص شعر الأطفال بنسبة 9.4% في أغسطس/آب وبنسبة 6.5% للرجال و5.8% للنساء.

وقال مكتب الإحصاء "أحد الأسباب على الأرجح هو تطبيق إجراءات نظافة صارمة بعد إعادة الفتح.. على سبيل المثال، ربما لا تقدم الصالونات خدمة حلاقة الشعر دون غسله".

وتم فرض إجراءات العزل العام في ألمانيا في منتصف مارس/آذار، وأعيد فتح صالونات تصفيف الشعر في مايو/أيار، وزادت حينها تكلفة قَص الشعر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

شاهد.. أول مدينة عربية يحاصرها كورونا

شوارع شبه فارغة ومحلات تجارية مغلقة والتزام المواطنين بيوتهم، هكذا بدت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد خمسة أيام من إعلان السلطة الفلسطينية أول إصابات بفيروس كورونا المستجد.

مصائب كورونا عند بعض الشركات تجارة رابحة

دفع الحجر المنزلي، بسبب إجراءات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، عددا كبيرا من الأميركيين إلى شراء كميات أكبر من مساحيق الغسيل والمقرمشات ومكونات الطبخ، مما صب في مصلحة شركات عملاقة للسلع الاستهلاكية.

المزيد من منوعات

هل فكرت يوما في تربية النمل كحيوان أليف؟

صاحب الفكرة جون يي، استقال من وظيفته للتعمق أكثر في أعمال تربية النمل (الفرنسية)

للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

الخطوط القطرية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي (مواقع التواصل)

السعودية تسمح بالصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول وتفتح الروضة بالحرم المدني

الصلاة في المسجد الحرام توقفت 7 أشهر بسبب تفشي كورونا (الجزيرة)

شاهد.. غوبكلي تبه بتركيا يضم أقدم مبان صخرية في شمال ما بين النهرين

غوبكلي تَبه حظي مؤخرا باهتمام عشاق السياحة التاريخية والأثرية في العالم (الأناضول)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)