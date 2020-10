12 ألف دولار بقشيش لمسن يقوم بتوصيل البيتزا

حصل مسن أميركي (89 عاما) يقوم بتوصيل طلبيات البيتزا في ولاية يوتا الأميركية، على هدية عبارة عن مبلغ مالي يبلغ أكثر من 12 ألف دولار، بعدما انتشرت فيديوهات له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع التي التقطها الزبائن، مدى تفاني وحب "ديرلين نيوي" (Derlin Newey) لعمله، حيث يضطر للعمل 30 ساعة أسبوعيا، لأن مدفوعات الضمان الاجتماعي لم تكن كافية لتغطية فواتيره، بحسب تصريحات صحفية لأحد أفراد عائلته.

وسطع نجم "رجل البيتزا" في منصة "تيك توك" (TikTok)، بعدما قام أحد زبائنه بتسجيل زياراته عبر مقاطع الفيديو وبثها في المنصة، لتتدفق عليه التبرعات من متابعي فيديوهاته وتصل إلى أكثر من 12 ألف دولار.

