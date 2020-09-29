البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

12 ألف دولار بقشيش لمسن يقوم بتوصيل البيتزا

المقاطع التي التقطها الزبائن، أظهرت مدى تفاني وحب ديرلين نيوي لعمله (الصحافة الأميركية)
المقاطع التي التقطها الزبائن، أظهرت مدى تفاني وحب ديرلين نيوي لعمله (الصحافة الأميركية)
29/9/2020

حصل مسن أميركي (89 عاما) يقوم بتوصيل طلبيات البيتزا في ولاية يوتا الأميركية، على هدية عبارة عن مبلغ مالي يبلغ أكثر من 12 ألف دولار، بعدما انتشرت فيديوهات له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع التي التقطها الزبائن، مدى تفاني وحب "ديرلين نيوي" (Derlin Newey) لعمله، حيث يضطر للعمل 30 ساعة أسبوعيا، لأن مدفوعات الضمان الاجتماعي لم تكن كافية لتغطية فواتيره، بحسب تصريحات صحفية لأحد أفراد عائلته.

@vendingheads

Here it is 😍 #fyp #venmochallenge #🍕man #love #blessed #gift #lovewins

♬ Aesthetic Girl – Yusei

وسطع نجم "رجل البيتزا" في منصة "تيك توك" (TikTok)، بعدما قام أحد زبائنه بتسجيل زياراته عبر مقاطع الفيديو وبثها في المنصة، لتتدفق عليه التبرعات من متابعي فيديوهاته وتصل إلى أكثر من 12 ألف دولار.

@vendingheads

Last day to donate to our Tik Tok #🍕man I can’t wait to see his reaction #blessing #blessed #venmochallenge I ca

♬ original sound – Carlos Valdez

 

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

"موزو".. أول روبوت لخدمة الزبائن بمطعم في مصر

في الوقت الذي تخفف فيه مصر قيود العزل التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قرر أحد المطاعم استخدام الإنسان الآلي (الروبوت) لخدمة ضيوفه في محاولة لاجتذاب العملاء الراغبين في الحد من الاختلاط.

المزيد من منوعات

هل فكرت يوما في تربية النمل كحيوان أليف؟

صاحب الفكرة جون يي، استقال من وظيفته للتعمق أكثر في أعمال تربية النمل (الفرنسية)

للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

الخطوط القطرية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي (مواقع التواصل)

السعودية تسمح بالصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول وتفتح الروضة بالحرم المدني

الصلاة في المسجد الحرام توقفت 7 أشهر بسبب تفشي كورونا (الجزيرة)

شاهد.. غوبكلي تبه بتركيا يضم أقدم مبان صخرية في شمال ما بين النهرين

غوبكلي تَبه حظي مؤخرا باهتمام عشاق السياحة التاريخية والأثرية في العالم (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)