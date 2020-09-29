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قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته.. لماذا؟

أليمان كان سيتم من العمر 57 عاما يوم الاثنين القادم (رويترز)
أليمان كان سيتم من العمر 57 عاما يوم الاثنين القادم (رويترز)
29/9/2020

أعاد قرويون رومانيون انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات، وذلك رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات مرض كوفيد-19، وقالوا إنه قدم عملا رائعا ويستحق النصر حتى بعد رحيله.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قرويين يزورون قبر يون أليمان ويضيئون الشموع بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وعلى قبر أليمان، همس أحد الرجال قائلا "هذا نصرك.. أعرف أنك فخور بنا. ارقد في سلام".

وفاز أليمان بفترة ثالثة رئيسا لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدّر سكانها بنحو 3 آلاف في جنوب رومانيا، وقد حصد 64% من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي الاثنين.

وقالت سيدة تضع على وجها كمامة لقناة تلفزيونية خاصة في ديفيسيلو "كان رئيس بلدية حقيقيا.. كان يعمل لصالح القرية ويحترم القوانين. لا أعتقد أننا سنرى رئيس بلدية مثله مرة أخرى".

وكان أليمان -وهو ضابط بحرية سابق- سيتم من العمر 57 عاما الاثنين المقبل، وقد توفي يوم 17 سبتمبر/أيلول في مستشفى بالعاصمة بوخاريست.

وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم تتسن إزالته منها، وستجرى انتخابات جديدة.

المصدر : رويترز

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