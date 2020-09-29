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عقب عمليتي تفتيش.. إغلاق مطعم الطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه في بوسطن

الطباخ التركي نشر مقطع فيديو، من افتتاح مطعمه في بوسطن، عبر صفحته الشخصية على إنستغرام (مواقع التواصل)
الطباخ التركي نشر مقطع فيديو، من افتتاح مطعمه في بوسطن، عبر صفحته الشخصية على إنستغرام (مواقع التواصل)
29/9/2020

قررت هيئة إصدار الترخيص في مدينة بوسطن الأميركية، إغلاق مطعم الطباخ التركي الشهير، نصرت غوكشيه، عقب عمليتي تفتيش، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من الافتتاح.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المطعم فشل في 9 نقاط بما في ذلك وجود ثلاجتين دافئتين للغاية، وعدم وجود مساحة بين مناطق غسل اليدين وتخزين الطعام، ودرجات حرارة غير صحيحة لغسالات الأطباق، في عملية التفتيش الأولى يوم 23 سبتمبر/أيلول.

وأشار تقرير المجلس أيضا، إلى أن الشخص المسؤول عن المطعم، لا يشرف على العمليات اليومية لضمان عمل المؤسسة وفقا لقانون الغذاء الأميركي.

وفي اليوم التالي، عاد المفتشون مرة أخرى لمراجعة النقاط التي وقع فيها المطعم، ووجدوا أن كل المشاكل تم حلها، باستثناء مشكلة درجات الحرارة في غسالات الأطباق.

وكان الطباخ التركي قد نشر مقطع فيديو، من افتتاح مطعمه في بوسطن، عبر صفحته الشخصية على إنستغرام، والذي يعد ثالث مطعم له في أميركا، بعد مدينتي نيويورك وميامي.

المصدر : خدمة سند

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