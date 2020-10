عقب عمليتي تفتيش.. إغلاق مطعم الطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه في بوسطن

قررت هيئة إصدار الترخيص في مدينة بوسطن الأميركية، إغلاق مطعم الطباخ التركي الشهير، نصرت غوكشيه، عقب عمليتي تفتيش، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من الافتتاح.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المطعم فشل في 9 نقاط بما في ذلك وجود ثلاجتين دافئتين للغاية، وعدم وجود مساحة بين مناطق غسل اليدين وتخزين الطعام، ودرجات حرارة غير صحيحة لغسالات الأطباق، في عملية التفتيش الأولى يوم 23 سبتمبر/أيلول.

The Boston Licensing Board has closed Nusr-Et Steakhouse, the third restaurant location in the United States for chef and founder Nusret Salt Bae Gökçe, until it addresses several violations issued by the Department of Inspectional Services, one week after its grand opening. pic.twitter.com/Tt1LPx9mly

— Only In Boston (@OnlyInBOS) September 28, 2020