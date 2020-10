بريطاني يسافر 200 ميل على دراجة طفلته الصغيرة.. تعرف على السبب

سافر البريطاني ويسلي هامنيت، من مدينة غلاسكو إلى مدينة مانشستر، بمسافة تقدر بـ200 ميل (حوالي 321 كيلومترا)، على دراجة طفلته الصغيرة، وذلك للمساهمة في عمل خيري.

وفي 14 سبتمبر/أيلول، كتب هامنيت على تويتر قائلا "من غلاسكو إلى مانشستر على دراجة وردية صغيرة، إذا حصلت هذه التغريدة على 10 آلاف إعادة تغريد، وألف جنيه إسترليني (حوالي 1289 دولارا) في غضون 48 ساعة، لو لم نصل لهذه الأرقام، سأستخدم دراجة الطريق العادية".

Glasgow2Manchester on a small pink bike if this post gets 10,000 retweets and raises £1000 within the next 48hrs (by midnight on Tues 15th Sept). More info on pictures……

وبدأ هامنيت رحلته في 16 سبتمبر/أيلول، والتي استمرت 6 أيام كاملة، سافر خلالها بمعدل 35 ميلا في اليوم، وقام بتوثيق أيام الرحلة عبر حسابه الشخصي على تويتر، لتشجيع المزيد من الناس على التبرع، حيث تذهب الأموال لـ4 جمعيات خيرية في مدينة مانشستر.

وعقب عودته إلى أسرته مرة أخرى، غرّد الأب ذو الـ37 عاما قائلا "الرحلة من غلاسكو إلى مانشستر على دراجة وردية صغيرة انتهت! لكننا لا نتوقف عند هذا الحد، فلا يزال لدينا فرصة لجمع الأموال".

Glasgow2Manchester (229mile) on my daughters small pink bike 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 COMPLETED (with skydive)!!!

Still time to donate and help these very 4 worthy charities that do amazing work for many ill people. Any help appreciated. Make the pain I’m in worthwhile – https://t.co/w3yZFC7rDP

