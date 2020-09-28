غوريلا يهاجم حارسة في حديقة الحيوانات بمدريد

هاجم ذكر غوريلا في حديقة الحيوانات في مدريد أمس الأحد حارسة أثناء تنظيفها حظيرته وإطعامه؛ فكسر لها ذراعيها وتسبّب لها بجرح في الرأس، حسب ما أعلنته إدارة الحديقة وهيئة الإسعاف.

وأوضحت حديقة الحيوانات -في بيان- أن الحارسة (46 عاما) كانت تنفّذ الأعمال اليومية الصباحية في منطقة داخلية من الحديقة المحمية بباب ثلاثي، عندما وجدت نفسها وجها لوجه مع الغوريلا الذكر مالابو (29 عاما).

وأضاف البيان أن "فريق الحديقة تمكن من إبعاد الحيوان، وبعد ذلك تولى فريق بيطري تخديره بسهم مهدئ، ثم أعيد إلى حظيرته حيث هدأ".

وتحاول الشرطة وإدارة حديقة الحيوانات معرفة كيفية دخول الغوريلا إلى المنطقة المحمية.

وأشارت هيئة الإسعاف في تغريدة إلى أن الحارسة -التي تعمل في الحديقة منذ 19 عاما- نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وأفادت حديقة الحيوانات بأن حراسا تولوا تربية مالابو منذ ولادته، وهو عادة "قريب ممن يقدمون له الرعاية".