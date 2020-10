بعد فضيحة ملابسه المتسخة.. إسرائيليون يحضرون غسالة في مظاهراتهم ضد نتنياهو

تظاهر معارضون إسرائيليون احتجاجا "على الفساد" لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووثق مقطع مصور متظاهرين يجلبون معهم غسالات ملابس خلال مظاهراتهم ضد نتنياهو وفساد حكومته، في إشارة إلى الأخبار التي تتحدث عن أن نتنياهو وزوجته يجمعان ملابسهما المتسخة لغسلها في العاصمة الأميركية واشنطن.

ولاقى الفيديو تعقيبات ساخرة على نتنياهو، وسط غضب من استمرار ترؤسه الحكومة على الرغم من ملفات الفساد ضده، فيما عرّج مغردون على التطبيع العربي معه.

وعقب حساب ساخر بالقول "في نهاية المطاف سيستقر نتنياهو في الإمارات بجانب كل فاسد وكل قذر استضافه.. المظاهرات ضده مستمرة، وجلبوا له غسالة مجانا لينظف ملابسه القذرة حتى لا يفضحهم ويأخذ ملابسه إلى واشنطن لتنظيفها مجانا، استعدي يا أبو ظبي".

وعلى مر السنين اشتهر نتنياهو بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأميركي بإحضاره على الدوام حقائب خاصة في رحلاته إلى واشنطن مليئة بالملابس المتسخة، وذلك وفقا لما قال الكاتب بصحيفة واشنطن بوست جون هدسون.

وأوضح هدسون أن تنظيف الملابس لرئيس الوزراء يتم مجانا من قبل الموظفين الأميركيين، وهي ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب، ولكنهم لا يستفيدون منها إلا نادرا لقصر فترة إقاماتهم بواشنطن، باستثناء عائلة نتنياهو.

ونفى مسؤولون إسرائيليون إفراط نتنياهو في استخدام خدمات غسيل الملابس لدى مضيفيه الأميركيين، ووصفوا المزاعم بأنها "سخيفة"، لكنهم أقروا بأنه كان هدفا لاتهامات متعلقة بغسيل الملابس في الماضي.

For all those who have been following the Netanyahu's dirty laundry at the White House story, you will appreciate that protesters tonight brought in a laundry machine to the anti-Netanyahu protest in Jerusalem. https://t.co/bhdEWyZAtV

— Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) September 26, 2020