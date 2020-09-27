تركيا تكشف عن سلاح مضاد للطائرات يعمل عن بعد

أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر عن تجربة المدفع الجديد المضاد للطائرات الذي يعمل عن بعد والقادر على إطلاق طلقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة.

وقالت الدفاع التركية، "يمكن للمدفع المضاد للطائرات مقاس 25 ملم (مليمترا)، المنتج بالكامل من المرافق المحلية والوطنية، إطلاق طلقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة".

Bakanlığımız bağlısı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen 25 milimetrelik uçaksavar topu, atışlı testleri başarıyla tamamladı. Yerli ve milli silahımız tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabilme kabiliyetine sahip.https://t.co/PFcmhSb0YM#MSB #TSK #MKEK pic.twitter.com/j83RULgB9U — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2020

وأوضحت أن السلاح الذي يمكن استخدامه في المركبات المدرعة وأبراج الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، سيكون قادرا على أن يكون بمثابة السلاح الرئيسي ليلا ونهارا، في جميع الظروف الجوية وبيئات القتال.