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منوعات|تركيا

تركيا تكشف عن سلاح مضاد للطائرات يعمل عن بعد

السلاح يمكن استخدامه في المركبات المدرعة وأبراج الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد (مواقع التواصل)
السلاح يمكن استخدامه في المركبات المدرعة وأبراج الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد (مواقع التواصل)
27/9/2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر عن تجربة المدفع الجديد المضاد للطائرات الذي يعمل عن بعد والقادر على إطلاق طلقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة.

وقالت الدفاع التركية، "يمكن للمدفع المضاد للطائرات مقاس 25 ملم (مليمترا)، المنتج بالكامل من المرافق المحلية والوطنية، إطلاق طلقات فردية وثلاثية وعشرية ومتسلسلة".

وأوضحت أن السلاح الذي يمكن استخدامه في المركبات المدرعة وأبراج الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، سيكون قادرا على أن يكون بمثابة السلاح الرئيسي ليلا ونهارا، في جميع الظروف الجوية وبيئات القتال.

المصدر : خدمة سند

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