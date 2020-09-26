مطعم سوري بمصر يغلق لافتتاح مطعم منافس بجواره.. ونشطاء مواقع التواصل يحتفون

لاقى فعل صاحب مطعم سوري في الإسكندرية بمصر، دعَم فيه جاره، إعجابا وإشادة كبيرين من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن صاحب مطعم "أبو عبدو السوري" للوجبات السريعة لزبائنه الخميس إغلاق مطعمه ليوم واحد، وذلك دعما لافتتاح جاره مطعما منافسا.

وعلّق مطعم أبو عبدو السوري الواقع في شارع محمد نجيب في الإسكندرية، على واجهة محلّه لافتة كبيرة كتب عليها "تم بعون الله إقفال المطعم اليوم إكراما لمطعم أبو عمر السوري.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

وقال محمد نبيل صاحب مطعم أبو عبدو السوري إنه سمع أن مطعما جديدا يريد أن يفتتح بجواره، فقرر الإغلاق يوم الافتتاح، إكراما ودعما له ولإتاحة الفرصة للزبائن لتجربة طعامه.

وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أنه سأل العاملين على تجهيز المطعم الجار عن موعد الافتتاح فأخبروه أنه سيكون يوم الخميس، فجهز اللافتة وأغلق محله مساء الأربعاء، وعلق اللافتة على واجهة محله.

#مصر لفتة جميلة

صاحب مطعم سوري في مدينة الإسكندرية بمصر أغلق مطعمه ليوم كامل إكراماً لافتتاح جاره مطعماً آخر. مواقع التواصل #سوريون_كل_القصّة 🇸🇾 pic.twitter.com/87JqOcy2eu — سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) September 25, 2020

وعن المسافة التي تفصل بين المطعمين، قال نبيل إن مطعم أبو عمر السوري مقابل لمطعمه تماما، وبينهما شارع عرضه 3 أمتار فقط، مشيرا إلى أنه قام بفعلته كعربون محبة للجار الذي أوصى به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيقوم بفعله نفسه لو كان صاحب المطعم مصريا، أجاب أن الأمر لا يتعلق بسوري أو مصري وإنما بحق الجار ومكانته، وأشار إلى أن صاحب مطعم "أبو عمر" مصري بالفعل، إلا أن اسم المطعم وإدارته والعمال سوريون، فالأمر لا يتعلق بالجنسيات.

مطعم أبو عبدو السوري في محمد نجيب قفل النهارده احتراما لافتتاح مطعم سوري تاني لزق فيه ❤ pic.twitter.com/0r9RdFJ6WM — Omar Shindy (@OmarShindy3) September 24, 2020

من جهتهم، استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعل نبيل بكثير من الاحتفاء والإشادة، من خلال تعليقاتهم على الصورة اللافتة التي علقها على واجهة مطعمه دعما لجاره.