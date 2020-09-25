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دراسة: باراك وميشيل أوباما الأكثر إثارة للإعجاب في العالم

لأول مرة يصل باراك وميشيل أوباما لأعلى تصنيف عالمي منذ استطلاع "الأكثر إثارة للإعجاب عام 2014 (الأوروبية)
لأول مرة يصل باراك وميشيل أوباما لأعلى تصنيف عالمي منذ استطلاع "الأكثر إثارة للإعجاب عام 2014 (الأوروبية)
25/9/2020

أفادت دراسة استقصائية، نُشرت اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل هما أكثر شخصين إثارة للإعجاب في العالم.

وأشارت مؤسسة يوغوف (YouGov) إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرئيس الأميركي السابق لأعلى تصنيف منذ إطلاق استطلاع "الأكثر إثارة للإعجاب في العالم عام 2014".

وحل الملياردير بيل غيتس ثانيا بين أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب بعد أن احتل الصدارة العام الماضي. وجاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في المركز الثالث.

ولا تزال ميشيل أوباما أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم، وخلفها الممثلة أنجلينا جولي، ثم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

العام الماضي، حلت المذيعة الأميركية أوبرا وينفري بالمركز الثاني، وتبعتها جولي.

وقد أجرت مؤسسة يوغوف مقابلات مع 45 ألف شخص في 42 دولة.

المصدر : الألمانية

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