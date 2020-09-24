ابتلعه في رهان مع أصدقائه.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض في مصر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لفريق طبي، نجح في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، في مستشفى بنها الجامعي بمصر.

وبحسب تصريحات تلفزيونية، لأحد أعضاء الفريق الطبي، فإن المريض ابتلع الهاتف بعد رهان مع أصدقائه، وظن أنه قادر على استخراجه مرة أخرى بسهولة.

وأوضح الطبيب، أن المريض كان محظوظا لأن هذه المرة الأولى التي يصادف فيها ابتلاع هاتف، دون أن تتفاعل مواد البطارية الكيميائية مع أحماض المعدة، والتي بدورها تؤدي إلى قرحة ثم انفجارها.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى نقطة الشرطة التابعة للمستشفى، حتى تقوم بفتح الهاتف والاستعلام عنه أمنيا، حيث كان مغلقا وملفوفا بلاصق بني، وهو ما منع تفاعله مع أحماض المعدة وأنقذ الشاب من الموت المحتمل.

ولم يتوقع الطبيب أن يجد هاتفا محمولا في معدة المريض، حتى بعد رؤية صور الأشعة، حيث قال "لآخر لحظة كنت بقول (أقول) الأشعة فيها حاجة غلط (شيء خاطئ)، لحد ما طلعناه (حتى أخرجنا الهاتف من معدته)"!