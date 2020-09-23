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شركة لبيع السيارات المستعملة تكسب 5 مليارات دولار بيوم واحد.. إليك السر

شركة كارفانا تبيع السيارات من خلال آلات بيع ضخمة (غيتي)
شركة كارفانا تبيع السيارات من خلال آلات بيع ضخمة (غيتي)
23/9/2020

ازدادت ثروة أب وابنه يمتلكان أسهما في شركة "كارفانا" (Carvana) لبيع السيارات المستعملة 5 مليارات دولار في يوم واحد، بعد أن قفزت أسهم الشركة.

ولم تسجل الشركة بعد أرباحا ربع سنوية منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2017، لكنها جعلت إرني غارسيا الثاني وابنه إرنست غارسيا الثالث من أغنى الأشخاص في أميركا، وفق تقرير لبلومبيرغ (Bloomberg).

وغارسيا الأكبر هو أكبر مساهم في شركة كارفانا ومقرها فينيكس، وهي شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت تبيع السيارات من خلال "آلات بيع ضخمة" (massive vending machines).

أما ابنه غارسيا الثالث فهو الرئيس التنفيذي للشركة، وتبلغ ثروتهما معا 21.4 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وصعدت أسهم الشركة 31% في نيويورك أمس الثلاثاء بعد أن توقعت إيرادات وهوامش ربح قياسية.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 150% تقريبا هذا العام، حيث تحول الأميركيون إلى شراء الضروريات المنزلية والترفيه، وبشكل متزايد السيارات المستعملة عبر الإنترنت.

وتتيح شركة كارفانا للعملاء الاختيار من بين أكثر من 19 ألف سيارة، وإتمام عمليات الشراء في أقل من 10 دقائق، وفقا لموقعها على الإنترنت.

ويتوافر للمشترين خيار استلام سياراتهم من خلال أكثر من 12 آلة بيع منتشرة في جميع أنحاء البلاد باستخدام عملة معدنية عملاقة.

وتضاعفت عائدات الشركة لتصل إلى 3.9 مليارات دولار العام الماضي، حيث باعت نحو 200 ألف سيارة.

وتبلغ ثروة غارسيا الثاني أكثر من 15 مليار دولار، وثروة ابنه 6.4 مليارات دولار وفقا لمؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع الثروات اليومية لأغنى 500 شخص في العالم.

المصدر : بلومبيرغ

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