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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

بالفيديو.. رضيع أميركي أصغر متزلج على الماء

والدة الرضيع: أصغر متزلج على الماء برقم قياسي 184 يوما (مواقع التواصل)
والدة الرضيع: أصغر متزلج على الماء برقم قياسي 184 يوما (مواقع التواصل)
23/9/2020

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرضيع، وهو يتزلج على الماء، في ولاية يوتا الأميركية.

وعلق حساب الرضيع على إنستغرام، قائلا " ذهبت إلى التزلج على الماء في الشهر السادس ليوم ميلادي، وعلى ما يبدو أنها صفقة كبيرة، رقم قياسي".

أما والد الرضيع فقد نشر عبر حسابه، صورا من التجهيزات، ومقاطع التدريب على التزلج، بالإضافة إلى مقاطع من مغامرة التزلج .

بدورها أكدت والدته على تحطيم الرقم القياسي، قائلة "أصغر متزلج على الماء في العالم! رقم قياسي بـ 6 أشهر و4 أيام".

المصدر : خدمة سند

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