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مطاردة طريفة في فرنسا.. الشرطة تقبض على لص في مياه المحيط الأطلسي

أحد المارة دفع اللص في الماء بعد أن طارده حارس المتجر الذي وقعت فيه عملية السرقة (غيتي)
أحد المارة دفع اللص في الماء بعد أن طارده حارس المتجر الذي وقعت فيه عملية السرقة (غيتي)
22/9/2020

كانت مدينة لا روشيل بإقليم شارنت ماريتيم على الساحل الغربي الفرنسي مسرحا لمطاردة غريبة وغير مألوفة.

وذكرت صحيفة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية في تقرير لها عن الواقعة، أن لصّين قاما بسرقة أحد المتاجر في وسط مدينة لا روشيل بعد ظهر يوم 19 سبتمبر/أيلول الحالي، ولاذا بالفرار؛ لكنّ أحدهما انتهى به المطاف في مياه المحيط الأطلسي، وتحديدا في الميناء القديم بالمدينة، قبل أن يقبض عليه رجال الشرطة عند خروجه من الماء.

ودفع أحد المارة اللص في الماء بعد أن طارده حارس المتجر الذي وقعت فيه عملية السرقة، وهو ما سهّل على رجال الشرطة القبض عليه.

وقد بدأت المطاردة عندما انتبه حارس الأمن بالمتجر التابع لسلسلة "سيفورا" الشهيرة لبيع العطور ومواد التجميل، إلى عملية السرقة وقام بملاحقة اللصين، وعندما كان أحدهما يجري عند الميناء القديم، تفطن إليه أحد المارة وقام بدفعه في الماء لمنعه من الهروب.

أثناء المطاردة، كان رجال الشرطة في الجوار يشرفون على مسيرة بالمدينة بمناسبة اليوم العالمي للسلام، وبمجرد خروج اللص من الماء كانوا بانتظاره للقبض عليه واستجوابه. أما اللص الآخر فقد اختار تسليم نفسه عندما رأى زميله في الماء، وقد تم اصطحابهما إلى مركز الشرطة بالمدينة.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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