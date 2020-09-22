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مرتديا زي التخرج.. طالب يزور قبر والديه بعد تخرجه

والدة الطالب توفيت قبل شهرين، أما والده فتوفي قبل عام (صورة رمزية-غيتي)
والدة الطالب توفيت قبل شهرين، أما والده فتوفي قبل عام (صورة رمزية-غيتي)
22/9/2020

تفاعل نشطاء كويتيون مع مقطع فيديو لطالب زار قبر والديه عقب تخرجه من الثانوية العامة، معبرا عن حزنه لعدم وجودهما معه.

ونشر حساب صحيفة "المجلس" الكويتية -عبر تويتر- مقطعا للطالب بعد تسلمه شهادة الثانوية العامة، وتوجهه إلى قبر والده ووالدته، مرتديا زي التخرج.

وتوفيت والدة الطالب قبل شهرين، في حين توفي والده قبل عام، وعلق الطالب "كنت حاط ببالي أن أبوي وأمي راح يكرموني يوم أنجح".

وتفاعل العديد من المغردين مع المقطع، وقال النائب السابق عبد الحميد دشتي "يا وجع القلب.. كلنا أهلك يا ابني أمك وأبيك رحمهم الله جابوا رجال كافح وسيكافح وسنقف معك حتى تستكمل حياتك العلمية".

وعلقت الدكتورة ماجدة الصالح "أنت لست وحيدا فذكراهم العطرة وحبهم معك في قلبك وعقلك ودعواتهم لك تستمر آثارها في الدنيا، اعمل وتفوق وادع لهم".

وعلق الإعلامي أحمد العنزي أن "هذا الشاب المتخرج من الثانوية الذي أسعدنا جميعا وأحزننا بنفس الوقت بهذا اللقاء بعث رسائل كبيرة وجميلة منها الإصرار والتحدي وأن الفقد ممكن أن يكون دافعا للنجاح وأن الوفاء للوالدين لا يموت بموتهم".

المصدر : خدمة سند

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