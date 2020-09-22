مرتديا زي التخرج.. طالب يزور قبر والديه بعد تخرجه

تفاعل نشطاء كويتيون مع مقطع فيديو لطالب زار قبر والديه عقب تخرجه من الثانوية العامة، معبرا عن حزنه لعدم وجودهما معه.

ونشر حساب صحيفة "المجلس" الكويتية -عبر تويتر- مقطعا للطالب بعد تسلمه شهادة الثانوية العامة، وتوجهه إلى قبر والده ووالدته، مرتديا زي التخرج.

لقطة اليوم ..

طالب وبعد استلامه لشهادة الثانوية العامة يقوم بارتداء لبس التخرج ليزور به قبر والدته «التي انتقلت إلى رحمة الله قبل شهرين» وقبر والده «الذي توفاه الله قبل سنة».. حيث علق قائلا: كنت حاط ببالي أن أبوي وأمي راح يكرموني يوم أنجح. pic.twitter.com/WW2zGLuknV — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2020

وتوفيت والدة الطالب قبل شهرين، في حين توفي والده قبل عام، وعلق الطالب "كنت حاط ببالي أن أبوي وأمي راح يكرموني يوم أنجح".

يا وجع القلب .. كلنا اهلك يا ابني امك وابيك رحمهم الله جابوا رجال كافح وسيكافح وسنقف معك حتى تستكمل حياتك العلمية 👇 https://t.co/PbpeD9z50m — النائب السابق د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) September 21, 2020

وتفاعل العديد من المغردين مع المقطع، وقال النائب السابق عبد الحميد دشتي "يا وجع القلب.. كلنا أهلك يا ابني أمك وأبيك رحمهم الله جابوا رجال كافح وسيكافح وسنقف معك حتى تستكمل حياتك العلمية".

الف مبروك التخرج ومنها للاعلى

والله يرحم والدينك ويغفر لهم

وعوضك الله في الدنيا وجمعك بهم في الجنه في الاخره بعد عمر طويل وبعد تحقيق امنياتك الجميله

انت لست وحيدا فذكراهم العطره وحبهم معك في قبلك وعقلك ودعواتهم لك تستمر اثارها في الدنيا

اعمل وتفوق وادعي لهم🙏🏻#تخرج_صالح_البلوشي https://t.co/BW8v39tevO — د/ماجده الصالح (@MajedaDr) September 21, 2020

وعلقت الدكتورة ماجدة الصالح "أنت لست وحيدا فذكراهم العطرة وحبهم معك في قلبك وعقلك ودعواتهم لك تستمر آثارها في الدنيا، اعمل وتفوق وادع لهم".

هذا الشاب المتخرج من الثانوية الذي اسعدنا جميعا واحزننا بنفس الوقت

بهذا اللقاء بعث برسائل كبيرة وجميلة

منها الإصرار والتحدي

وأن الفقد ممكن أن يكون دافعا للنجاح

وأن الوفاء للوالدين لا يموت بموتهم

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البعض ترك كل هذا و ركز على امور أخرى

والله ان بعض العقول / قبور !

. https://t.co/euRdeSq0NF — أحمد العنزي (@Ahmad_tv) September 20, 2020

وعلق الإعلامي أحمد العنزي أن "هذا الشاب المتخرج من الثانوية الذي أسعدنا جميعا وأحزننا بنفس الوقت بهذا اللقاء بعث رسائل كبيرة وجميلة منها الإصرار والتحدي وأن الفقد ممكن أن يكون دافعا للنجاح وأن الوفاء للوالدين لا يموت بموتهم".