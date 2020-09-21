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عمرها 82 وبساق واحدة.. بريطانية تقفز بالمظلة من ارتفاع 1750 مترا

أباريز، التي قامت بقفزتها المزدوجة برفقة قائد للمظلة الشراعية، لفتت الانتباه بهدوئها رغم تقدمها بالسن (الصحافة التركية)
أباريز، التي قامت بقفزتها المزدوجة برفقة قائد للمظلة الشراعية، لفتت الانتباه بهدوئها رغم تقدمها بالسن (الصحافة التركية)
21/9/2020

تمكنت سيدة الأعمال البريطانية ليندا أباريز (82 عاما) من القفز بالمظلة من أعلى قمة جبل ترتفع حوالي 1750 مترا في قضاء فتحية (جنوبي تركيا)، وذلك وفقا لما نشر موقع "جمهورية" (cumhuriyet) التركي.

أباريز التي تمتلك ساقا اصطناعية قدمت من بريطانيا إلى فتحية؛ لقضاء إجازتها، وصعدت إلى قمة باباداغ لأداء القفز المظلي.

ولفتت أباريز، التي قامت بقفزتها المزدوجة برفقة قائد للمظلة الشراعية، الانتباه بهدوئها رغم تقدم سنها وامتلاكها ساقا اصطناعية بدل ساقها الأيمن.

وقال قائد المظلة مراد شيفتشي الذي رافق أباريز "السيدة ليندا كانت لطيفة للغاية، لم تكن خائفة على الإطلاق، وقالت إنها سعيدة بالصعود إلى السحاب من وقت لآخر".

المصدر : الجزيرة + الصحافة التركية

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