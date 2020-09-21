على ارتفاع 800 متر.. شاب تركي يطير بسريره ويأخذ غفوة في السماء

نشر طيار المظلات التركي حسن كافال مقطع فيديو له، وهو يطير بسريره على ارتفاع 800 متر، باستخدام المظلات فقط.

وأخذ كافال غفوة نوم قصيرة على سريره المتنقل أثناء الطيران، قبل أن يهبط مرة أخرى ويقفز باستخدام المظلات، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق كافال على المقطع قائلا "عندما كنت طفلا صغيرا، كنت أحلم دائما بالطيران أثناء النوم على سريري. إذا كنت تريد شيئا ما حقا، أعتقد أنه سيحدث بالتأكيد".