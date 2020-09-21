بروح رياضية عالية.. عدّاء يرفض الفوز بالمركز الثالث لتعثر منافسه

رفض العدّاء الإسباني دييغو مينتريدا تجاوز الخط النهائي والفوز بالمركز الثالث في سباق ترياتلون سانتاندير، بعد تعثر منافسه البريطاني جيمس تيغل قبل خط النهاية.

وتداولت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة الروح الرياضية العالية من العداء الإسباني عندما تأخر متعمدا بعدما أخطأ منافسه الطريق لنقطة النهاية، ليمنحه الفوز بالميدالية البرونزية في السباق.

El triatleta madrileño Diego Méntrida dejó pasar a su rival cuando éste se equivocó de camino antes de la meta. Peleaban por el tercer puesto en el Triatlón de Santander, que ganó Gómez Noya https://t.co/ZCgxlZQIeL pic.twitter.com/b83zwDTAVX — EL MUNDO Deportes (@ElMundoDeportes) September 17, 2020

وتبادل اللاعبان العناق بعد انتهاء السباق بكل روح رياضية، في فيديو حصد ملايين المشاهدات على موقع تويتر.