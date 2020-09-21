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منوعات|إسبانيا

بروح رياضية عالية.. عدّاء يرفض الفوز بالمركز الثالث لتعثر منافسه

الفيديو حصد ملايين المشاهدات على موقع تويتر (مواقع التواصل)
الفيديو حصد ملايين المشاهدات على موقع تويتر (مواقع التواصل)
21/9/2020

رفض العدّاء الإسباني دييغو مينتريدا تجاوز الخط النهائي والفوز بالمركز الثالث في سباق ترياتلون سانتاندير، بعد تعثر منافسه البريطاني جيمس تيغل قبل خط النهاية.

وتداولت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة الروح الرياضية العالية من العداء الإسباني عندما تأخر متعمدا بعدما أخطأ منافسه الطريق لنقطة النهاية، ليمنحه الفوز بالميدالية البرونزية في السباق.

وتبادل اللاعبان العناق بعد انتهاء السباق بكل روح رياضية، في فيديو حصد ملايين المشاهدات على موقع تويتر.

المصدر : خدمة سند

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