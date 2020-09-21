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أكثر من 27 طالبا.. المصريون يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت

قوائم الأوائل تصدرها طلاب مصريون بلغ عددهم وفقا لمصادر صحفية أكثر من 27 طالبا وطالبة (مواقع التواصل)
قوائم الأوائل تصدرها طلاب مصريون بلغ عددهم وفقا لمصادر صحفية أكثر من 27 طالبا وطالبة (مواقع التواصل)
21/9/2020

نشرت وزارة التربية الكويتية قوائم أوائل الثانوية العامة في فروعها المختلفة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقوائم الأوائل التي تصدرها طلاب مصريون بلغ عددهم -وفقا لمصادر صحفية- أكثر من 27 طالبا وطالبة.

وحصل 3 طلاب على العلامة الكاملة في المجموع بنسبة 100%، واحتلوا بها المركز الأول في الفرع العلمي، فيما حصل 4 طلاب آخرين على نسبة 99.9% في المركز الثاني.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النتائج التي قدمها الطلاب المصريون، مبدين إعجابهم بما قدمه هؤلاء الطلاب في ظل حوادث الاعتداء على مصريين في الكويت خلال الفترة الماضية، على حد تعبيرهم.

 

المصدر : خدمة سند

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