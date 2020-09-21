أكثر من 27 طالبا.. المصريون يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت

نشرت وزارة التربية الكويتية قوائم أوائل الثانوية العامة في فروعها المختلفة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقوائم الأوائل التي تصدرها طلاب مصريون بلغ عددهم -وفقا لمصادر صحفية- أكثر من 27 طالبا وطالبة.

وحصل 3 طلاب على العلامة الكاملة في المجموع بنسبة 100%، واحتلوا بها المركز الأول في الفرع العلمي، فيما حصل 4 طلاب آخرين على نسبة 99.9% في المركز الثاني.

كشف بالطلبة الأوائل لقسم العلمي بدولة الكويت الشقيقة 😄 pic.twitter.com/scbhnEnDFx — Hussein Adel Fahmy (@7usfahmy) September 19, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النتائج التي قدمها الطلاب المصريون، مبدين إعجابهم بما قدمه هؤلاء الطلاب في ظل حوادث الاعتداء على مصريين في الكويت خلال الفترة الماضية، على حد تعبيرهم.