البث الحي
منوعات|تركيا

خبر سيئ عن "جلي" قطة آيا صوفيا الشهيرة

"جلي" تحظى بآلاف المتابعين على إنستغرام (رويترز)
"جلي" تحظى بآلاف المتابعين على إنستغرام (رويترز)
20/9/2020

أثارت قطة آيا صوفيا الشهيرة "جلي" قلق محبيها بعد تغيبها عن المسجد الكبير، حيث ولدت وتعيش في هذا المكان منذ  16عاما.

وأعلنت الناطقة الصحفية لجمعية الشهداء التركية، بايزا طوفان، وهي ممن يعتنون بجلي، على حسابها بتويتر "كنا خائفين، عندما ذهبت إلى آيا صوفيا قبل يومين، سألت الحرس عن جلي، قالوا إنها كانت عند الطبيب البيطري، وهنا أدركت أن هنالك مشكلة، للأسف هي مريضة جدا وكان عليها أن تكون في غرفة بعيدة عن الزحام.. بالشفاء العاجل جلي أنا حزينة عليك جدا".

وتحظى "جلي" بآلاف المتابعين على إنستغرام، وقد تساءل كثيرون عن مصير القطة الشهيرة بعد عودة آيا صوفيا إلى حالته كمسجد في يوليو/تموز الماضي، وقد رحبت الجهات الرسمية ببقائها فيه ولاحظها المصلون والزوار تتجول بالمكان مؤخرا.

وأصبحت القطة الرمادية ذات العينين الخضراوين أيقونة لزوار آيا صوفيا، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي التقط له فيديو عام 2009 وهو يربت عليها.

المصدر : الجزيرة + الصحافة التركية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

هل فكرت يوما في تربية النمل كحيوان أليف؟

صاحب الفكرة جون يي، استقال من وظيفته للتعمق أكثر في أعمال تربية النمل (الفرنسية)

للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

الخطوط القطرية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي (مواقع التواصل)

السعودية تسمح بالصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول وتفتح الروضة بالحرم المدني

الصلاة في المسجد الحرام توقفت 7 أشهر بسبب تفشي كورونا (الجزيرة)

شاهد.. غوبكلي تبه بتركيا يضم أقدم مبان صخرية في شمال ما بين النهرين

غوبكلي تَبه حظي مؤخرا باهتمام عشاق السياحة التاريخية والأثرية في العالم (الأناضول)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)