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زبائنه يشعرون كأنهم في رحلة جوية.. "مطعم الطائرة" يحلق في أجواء الطعام اللذيذ

"مطعم الطائرة" من الأماكن المفضلة لدى الإندونيسيين (الأناضول)
"مطعم الطائرة" من الأماكن المفضلة لدى الإندونيسيين (الأناضول)
19/9/2020

يحظى "مطعم الطائرة" في إندونيسيا باهتمام كبير، بعد تحويل طائرة من طراز "بوينغ 737" إلى مطعم يقدم شرائح اللحم اللذيذة.

وقامت سلسلة مطاعم تحمل اسم "ستيك 21" بتحويل طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "ليون" -التي خرجت عن الخدمة عام 2017- إلى مطعم لجلب مزيد من الزبائن.

ويعتبر "مطعم الطائرة" من الأماكن التي يرتادها الإندونيسيون من المدن المجاورة، ويقع في ساحة مركز تجاري في مدينة بيكاسي، شرق العاصمة جاكرتا، مع المحافظة على شكل الطائرة الأصلي، وتغيير المقاعد فقط.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قالت مديرة المطعم مامبا أوسول حكمت الله إن مطعم الطائرة يعد خيارا فريدا من نوعه ومثيرا للاهتمام، مشيرة إلى رضا الزبائن عن الخدمات المُقدمة فيه.

وأضافت "نسعى إلى تقديم الخدمات كما هي في الطائرات أثناء الرحلات الجوية، يمكن للزبون استخدام الزر للمناداة لتلبية حاجياته من قبل العاملين في المطعم الذين يبدون كمضيفي الطائرات من حيث الزي".

سلسلة مطاعم "ستيك 21" قامت بتحويل طائرة إلى مطعم لجلب مزيد من الزبائن (الأناضول)

وتابعت "انطلقنا في العمل منذ 3 سنوات ونصف السنة، طاقة استيعاب المطعم تبلغ 87 شخصا ويقدم شرائح لحم البقر الشهيرة، كما نتيح فرصة للزبائن لالتقاط صور تذكارية في قمرة قيادة الطائرة".

وعبر أحد الزبائن، ديا ريزانتي (23 عاما) عن سعادته بوجوده في المطعم، قائلا "أُفضل هذا المكان لأنه مميز عن المطاعم الأخرى، فالزبون يشعر عند تناول الطعام كما لو أنه في رحلة طائرة حقيقية".

المصدر : وكالة الأناضول

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