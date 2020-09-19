تفاخر بإجراء عملية أسنان وهو على سكوتر.. فكانت هذه العقوبة

حكم على طبيب أسنان أميركي بالسجن 12 عاما بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع شركات التأمين، بعدما ظهر في تسجيل مصور وهو يعالج مريضة وقوفا على لوح "هوفربورد" (سكوتر) الكهربائي.

ويبين الفيديو طبيب الأسنان سيت لوكهارت "35 عاما" واقفا على لوح "هوفربورد" الكهربائي، وهو جهاز يتيح التنقل تلقائيا عبر الوقوف على منصة متحركة على عجلتين (سكوتر)، ويستخرج سنا من فم امرأة تبدو تحت أثر التخدير ثم يتحرك داخل الغرفة على لوحه رافعا يده للاحتفال، كما جاء في تقرير للفرنسية.

لكن هذا "الإنجاز" لم يرُق للهيئات القضائية في ولاية ألاسكا الأميركية التي حكمت عليه أخيرا بالسجن 20 عاما، بينها 8 سنوات مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 2.2 مليون دولار.

ونقل بيان أصدرته السلطات القضائية المحلية عن القاضي الناظر في القضية قوله إن التسجيل المصور "الذي اشتهر فيه لوكهارت ليس الجانب الأكثر خطورة في هذه القضية"، فقد أدين طبيب الأسنان بـ 46 تهمة، بينها مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير قانونية واختلاس أموال وعمليات تزوير.

وأوضح القضاء في ولاية ألاسكا أن لوكهارت "كاد يقضي على مرضى كثر من خلال إجراء آلاف عمليات التخدير من دون موافقة (المرضى) ولم يتلق تدريبا" ملائما لهذه الغاية.

وأبدى طبيب الأسنان أسفه قبيل النطق بالحكم في حقه. وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية أميركية، "لا أستطيع أن أحدد بدقة متى بدأت الانحراف عن المسار الصحيح". وأضاف "كان بإمكاني ومن واجبي التحلي بانضباط أكبر".