مقطع يوثق نجاة الممثل السوري معتصم النهار من انفجار مرفأ بيروت

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة نجاة الممثل السوري معتصم النهار من الموت، بعد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت قبل أيام.

ونشر إليو مسلّم صديق الممثل السوري مقطع فيديو على إنستغرام، أظهر لحظة وقوع الانفجار وتحطم محتويات المبنى الذي كان فيه النهار.

كما بث فيديو آخر وثق الدمار الذي حلّ بالمبنى الذي كانوا فيه لحظة وقوع الانفجار الكبير.

ونشر الممثل السوري معتصم النهار -عبر "القصص" في حسابه بإنستغرام- المقطع المسجل بكاميرات المراقبة للحظة وجوده في مبنى بالقرب من تفجير مرفأ بيروت، وكتب عليه "الحمد لله دائما وأبدا".

كما ردّ النهار على عشرات الرسائل من أصدقائه ومتابعيه عبر إنستغرام الذين تمنوا له السلامة بعد نجاته من الانفجار.