مقطع يوثق نجاة الممثل السوري معتصم النهار من انفجار مرفأ بيروت

انتشر أفراد من قوى الأمن وسط العاصمة بيروت بعد مواجهات مع محتجين كانوا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت. واقتحم المحتجون مقار حكومية من بينها وزارات الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة نجاة الممثل السوري معتصم النهار من الموت، بعد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت قبل أيام.
ونشر إليو مسلّم صديق الممثل السوري مقطع فيديو على إنستغرام، أظهر لحظة وقوع الانفجار وتحطم محتويات المبنى الذي كان فيه النهار.
كما بث فيديو آخر وثق الدمار الذي حلّ بالمبنى الذي كانوا فيه لحظة وقوع الانفجار الكبير.
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My life, my heart, my business were destroyed, thanks God I'm safe with my team, thank you God for saving us with my dearest @moatasemalnahar. . May God save Lebanon and burn all devils of this country. . @maison.je we will fight and reopen soon #lebanon🇱🇧 #beirut #beirutlebanon
ونشر الممثل السوري معتصم النهار -عبر "القصص" في حسابه بإنستغرام- المقطع المسجل بكاميرات المراقبة للحظة وجوده في مبنى بالقرب من تفجير مرفأ بيروت، وكتب عليه "الحمد لله دائما وأبدا".
كما ردّ النهار على عشرات الرسائل من أصدقائه ومتابعيه عبر إنستغرام الذين تمنوا له السلامة بعد نجاته من الانفجار.