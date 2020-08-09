امتد 820 كلم.. فرنسا تسجل رقما قياسيا في الاختناقات المرورية

شهدت فرنسا مستوى قياسيا من الاختناقات المرورية أمس السبت، إذ توقفت سيارات على طرق تمتد لمسافة 820 كيلومترا على امتداد بلد يشهد موجة حر شديدة.

وقالت سلطات المرور إن الذروة سجلت بعد الظهر، متجاوزة بسهولة الرقم القياسي لهذا العام والمسجل السبت الماضي بواقع 760 كيلومترا، وكان الرقم القياسي السابق البالغ 762 كيلومترا قد سجل في 3 أغسطس/آب من العام الماضي.

وتشهد البلاد موجة حر منذ الخميس، وقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في عدد من المناطق.

وجنوب غرب البلاد، سجل بريف-لاغايارد رقم قياسي بلغ 40.8 درجة مئوية الجمعة، وكذلك كونياك مع 39.8 درجة، في حين سجلت نانت غرب البلاد رقما قياسيا جديدا بلغ 39.6 درجة. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأربعاء.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الضغط مع تزايد تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث وصل عدد الإصابات اليومية إلى 2288 الجمعة.

وذكّرت السلطات المواطنين بضرورة الاستمرار في وضع الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة رغم الحر.

وكان العام الماضي الأكثر حرا في فرنسا، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" من أن الاحترار المناخي قد يضاعف عدد موجات الحر بحلول 2050.