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يلفت الانتباه لعواقب تغير المناخ‫.. أستراليا تدشن متحفا جديدا تحت الماء

المتحف الجديد يقع بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم (الألمانية)
المتحف الجديد يقع بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم (الألمانية)
4/8/2020

أعلنت ولاية كوينزلاند الأسترالية ‫تدشين متحف جديد تحت الماء، لا يمكن استكشافه إلا من قبل الغواصين.

‫وأوضحت هيئة السياحة بولاية كوينزلاند أن "متحف الفن تحت الماء" (Museum of Underwater Art) يقدم منحوتات في قاع البحر؛ بهدف لفت الانتباه إلى ‫عواقب تغير المناخ.

ويقع المتحف الجديد بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم ‫(Great Barrier Reef) بالساحل الشمالي الشرقي، على بعد نحو 70 كيلومترا من ‫بلدة تاونسفيل.

وتحتاج زيارة المتحف إلى رحلة بالقارب، التي تجلب ‫السياح إلى الشعاب المرجانية.

المصدر : الألمانية

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