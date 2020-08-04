يلفت الانتباه لعواقب تغير المناخ‫.. أستراليا تدشن متحفا جديدا تحت الماء

استطاعت العمانية زكية اللمكية تحويل بيت أسرتها القديم إلى متحف يضم العديد من المقتنيات التراثية، ويقصده الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
أعلنت ولاية كوينزلاند الأسترالية تدشين متحف جديد تحت الماء، لا يمكن استكشافه إلا من قبل الغواصين.
وأوضحت هيئة السياحة بولاية كوينزلاند أن "متحف الفن تحت الماء" (Museum of Underwater Art) يقدم منحوتات في قاع البحر؛ بهدف لفت الانتباه إلى عواقب تغير المناخ.
ويقع المتحف الجديد بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم (Great Barrier Reef) بالساحل الشمالي الشرقي، على بعد نحو 70 كيلومترا من بلدة تاونسفيل.
وتحتاج زيارة المتحف إلى رحلة بالقارب، التي تجلب السياح إلى الشعاب المرجانية.