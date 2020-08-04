يلفت الانتباه لعواقب تغير المناخ‫.. أستراليا تدشن متحفا جديدا تحت الماء

أعلنت ولاية كوينزلاند الأسترالية ‫تدشين متحف جديد تحت الماء، لا يمكن استكشافه إلا من قبل الغواصين.

‫وأوضحت هيئة السياحة بولاية كوينزلاند أن "متحف الفن تحت الماء" (Museum of Underwater Art) يقدم منحوتات في قاع البحر؛ بهدف لفت الانتباه إلى ‫عواقب تغير المناخ.

ويقع المتحف الجديد بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم ‫(Great Barrier Reef) بالساحل الشمالي الشرقي، على بعد نحو 70 كيلومترا من ‫بلدة تاونسفيل.

وتحتاج زيارة المتحف إلى رحلة بالقارب، التي تجلب ‫السياح إلى الشعاب المرجانية.